Detingut un jove de Vilanova de Bellpuig per provocar tres incendis agrícoles

Els Mossos d’Esquadra han detingut aquest dimarts un jove de 18 anys veí de Vilanova de Bellpuig (Pla d’Urgell) com a presumpte autor de tres incendis agrícoles al municipi. La investigació policial apunta que els focs, registrats en diversos punts de la localitat entre divendres i diumenge passat, haurien estat provocats intencionadament. El detingut està acusat de tres delictes de danys i ha de passar a disposició judicial aquest dijous.

El primer incendi es va originar divendres en un camp de cereal. Diumenge a la tarda, se’n va declarar un segon prop del camí de les Pedreres, que va afectar dues hectàrees. En l’extinció d’aquest foc hi van intervenir vuit dotacions terrestres i un helicòpter dels Bombers.

Hores després, un tercer incendi va calcinar unes 28 hectàrees, incloent-hi camps segats i part d’una zona d’especial protecció per a les aus (ZEPA). Per controlar-lo, es van mobilitzar una desena de dotacions. Segons ha confirmat la policia, les característiques dels focs i la seva proximitat en el temps van ser clau per a la identificació del sospitós.