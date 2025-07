JARC reclama ajuts urgents i reformes per pal·liar les conseqüències de l’incendi de la Segarra

Davant les devastadores conseqüències provocades per l'incendi que va arrasar més de 5.500 hectàrees repartides entre les comarques de la Segarra, la Noguera i l’Urgell i que van causar la tràgica mort de dues persones, l’organització Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) ha traslladat formalment al conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació un conjunt de demandes urgents i de llarg termini per donar suport als afectats i garantir la resiliència del sector agrari català.

Les peticions de JARC s’abordaran en una reunió prevista per aquest dimecres on participaran el Departament d’Agricultura, la Delegació del Govern i la Secretaria de Presidència amb l’objectiu d’articular una resposta coordinada i efectiva.

Mesures d’urgència per pal·liar els efectes de l’incendi

JARC insta la Generalitat a declarar la zona afectada com a Zona greument afectada per una emergència de Protecció Civil, l’antiga figura de zona catastròfica, que permetria activar ajuts econòmics i fiscals immediats. Entre les mesures reclamades destaquen els ajuts directes per a la restauració i recuperació de finques agrícoles cremades amb especial atenció als conreus i infraestructures essencials l’exempció fiscal dels ajuts atorgats així com bonificacions en l’IBI, quota de la Seguretat Social i l’Impost d’Activitats Econòmiques per a les explotacions afectades.

També demanen subvencions per a la reposició d’infraestructures i maquinària afectades pel foc incloent sistemes de reg, magatzems i equipament agrari compensacions per la pèrdua de segones collites sobretot en casos on ja s’havia fet la inversió i es constava a la Declaració Única Agrària (DUN) però que no es va poder sembrar per danys en el sòl o instal·lacions i la cobertura pública dels percentatges de carència de les assegurances d’incendi atenent la naturalesa extrema i imprevisible d’aquests sinistres.

Reformes estructurals per a un sector més resilient

A més de les mesures d’emergència, JARC reclama canvis estructurals profunds per enfortir el sector agrari i evitar que fets com els d’aquest estiu es repeteixin. Així demanen la desburocratització urgent dels tràmits vinculats a la millora agrària com instal·lacions de reg i trencaments de finques per frenar l’abandonament rural i fomentar un mosaic agrícola més resistent al foc. L’impuls decidit a l’expansió i millora del regadiu és també clau amb ajuts a la inversió per a agricultors professionals i joves i mesures per reduir el cost de l’aigua clau per facilitar la transformació i la sostenibilitat dels cultius.

També volen una revisió del model de gestió de les àrees protegides ZEPA i Xarxa Natura 2000 on el foc es va estendre ràpidament per la manca de gestió activa del territori JARC reclama que el sector agrari sigui reconegut com a actor clau en la gestió i conservació del medi i que es faciliti l’activitat agrària dins aquestes zones per millorar la prevenció dels incendis. Finalment, demanen una millora de la coordinació entre Bombers, Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), Mossos d’Esquadra i pagesos per garantir una resposta més àgil clara i eficaç en situacions d’emergència.

Una crida a l’acció immediata

Des de JARC es subratlla que la resposta institucional ha de ser ràpida, efectiva i amb visió de futur no només per pal·liar els danys actuals sinó per evitar que nous desastres ambientals posin en risc el futur del camp català. El sector agrari que és clau en la gestió sostenible i la protecció del territori necessita el suport necessari per continuar exercint aquest paper fonamental en la conservació del medi i l’equilibri rural a Catalunya. La reunió d’aquesta setmana serà clau per establir les bases d’un pla de recuperació que ha de servir per encarar els grans reptes climàtics que amenacen les comarques agràries especialment davant la freqüència creixent d’incendis i episodis meteorològics extrems.