El català entra a les discoteques de Lleida

La ciutat de Lleida ha posat en marxa una iniciativa pionera sota el lema "Que soni el català", una campanya que compta amb la participació de divuit locals d'oci nocturn amb l'objectiu de fomentar la presència de la llengua catalana en els espais d'entreteniment i socialització.
Els establiments adherits s'han compromès a incrementar l'ús del català en diferents àmbits de la seva activitat diària. Entre les mesures adoptades hi ha l'ús habitual de la llengua en les comunicacions, l'atenció al públic i la incorporació de música en català a les seves programacions.
El català, també protagonista de la nit
Segons Òmnium Cultural Lleida la iniciativa pretén garantir que el català sigui present en els espais on es relacionen els joves i bona part de la ciutadania. Pifarré destaca que durant anys s'han destinat esforços a reforçar la llengua a l'escola, però considera necessari fer un pas més i portar-la també als entorns d'oci.
L'entitat oferirà cursos de català als treballadors dels locals participants i facilitarà cartelleria, materials de difusió i recursos per promoure l'ús quotidià de la llengua. A més, es planteja organitzar una festa anual dedicada exclusivament a la promoció del català.
Una iniciativa sense precedents
Tot i que en el passat s'havien impulsat accions per fomentar el català en sectors com la restauració o el comerç, aquesta és la primera vegada que un grup tan ampli de locals d'oci nocturn s'uneix per defensar i visibilitzar la llengua de manera coordinada. La campanya servirà per conscienciar la societat sobre la situació actual del català. Considera que la implicació col·lectiva és clau per garantir-ne la continuïtat i evitar-ne la pèrdua progressiva en determinats àmbits socials.
Els locals participants
Els establiments que formen part de la campanya són Traganits, Epap, Biloba, Manolita, Maracas, Xtras, La Nuit, Baba Room, KitKat, La Boite, Cotton Club, Billion, Cafè del Teatre, Barro, Bandida, Cal Teo, Bolero i Trivial. Amb aquesta acció conjunta, Lleida es converteix en un referent en la promoció del català en l'oci nocturn, un àmbit que fins ara havia rebut poca atenció en les polítiques de normalització lingüística.