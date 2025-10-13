El Centre Comarcal Lleidatà dona el tret de sortida al cicle de concerts amb «El fill del Mestre»

El Centre Comarcal Lleidatà inicia aquesta setmana el seu esperat cicle de concerts a la sala d’actes de l’ateneu lleidatà a Barcelona, amb una programació que s’allargarà fins al febrer de 2026. Els concerts, que començaran a les vuit del vesrpe, oferiran una selecció variada de propostes musicals que combinen talent local i artistes reconeguts de l’escena catalana.
El programa es posarà en solfa el proper 17 d’octubre amb El Fill del Mestre, que obrirà el cicle amb la seva proposta d’autor. El 14 de novembre, serà el torn de Guillamino acompanyat d’Eduard Gener, en una col·laboració que promet un directe íntim. Ja al desembre, el dia 19, arribarà Rabadàb, amb el seu estil alegre i rítmic per acomiadar l’any. De cara al 2026, el 16 de gener pujarà a l’escenari Vicky de Clascà (Bikimel), mentre que el 20 de febrer està previst el Festival Barnasants, encara pendent de confirmació.
Comença el XXII Campionat de Botifarra
A més, el Centre Comarcal Lleidatà complementarà aquesta oferta cultural amb activitats socials i lúdiques. Aquest dijous arrenca el tradicional campionat de botifarra, obert a tots els socis i participants interessats. Es tracta de la XXII edició del concurs, que se es realitza cada dijous a partir de les set del vespre i que enguany també comptarà amb un sopar-caragolada; serà el proper 22 de gener.
Un nou Centre Comarcal Lleidatà estrenat el 2024
El Centre Comarcal Lleidatà, situat a la Gran Via de les Corts Catalanes de Barcelona, va culminar l’any 2024 una reforma integral que marca l’inici d’una nova etapa per a una entitat històrica que ha estat punt de trobada i símbol de la catalanitat lleidatana a la capital del país.
El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, va remarcar en la inauguració del nou centre la importància sociocultural de l'espai i el seu paper com a nexe entre Lleida i Barcelona, destacant el suport de la Diputació en el projecte. Per la seva banda, el president del Centre, Jesús Escales, va assenyalar que la reforma vol donar un impuls renovador a la institució i atreure nous socis, especialment joves, per consolidar-la com a referent sociocultural.
Les obres, iniciades el 2021 i retardades per la pandèmia, suposaren una inversió d’1,3 milions d’euros, finançats amb el suport de la Diputació de Lleida. Entre les principals millores, l’edifici compta ara amb un restaurant-cafeteria per a 120 persones i una sala d’actes amb capacitat per a 200 assistents, on s’ha celebrat l’acte inaugural.