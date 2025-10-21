El col·lapse de Redsys paralitza durant una hora el comerç lleidatà

Una hora sense datàfons va ser suficient per generar caos, cues i pèrdues econòmiques en molts comerços de Lleida. La causa, una incidència a la infraestructura de comunicació de Redsys, la principal companyia que gestiona els pagaments electrònics a l’Estat. Segons va informar la mateixa empresa en un comunicat, el problema va ser “puntual” i es va resoldre en poc temps, amb la restauració total del servei després d’una actuació ràpida dels equips tècnics. Tot i això, les conseqüències sobre el terreny van ser immediates i palpables.
La incidència, que va tenir lloc entre les 11.30 i les 12.30 hores, va afectar centenars d’establiments del territori. Durant aquell temps, cap datàfon no podia processar pagaments amb targeta ni amb sistemes contactless, com mòbils o rellotges intel·ligents. “Ha estat pitjor que el dia de l’apagada”, lamentava l’encarregada d’un forn de pa lleidatà. “A molts clients els hem hagut de fiar la compra, d’altres han marxat sense res. El missatge que sortia al datàfon deia literalment ‘operació Contactless no disponible’.”
A la mateixa hora, en un supermercat del centre, l’escena es repetia: clients buscant efectiu, compres interrompudes i caixeres desbordades. “No funcionava ni el pagament per mòbil ni per targeta. Només els que duien diners en metàl·lic podien pagar”, relatava una treballadora.
Un dilluns negre per al comerç
El tall de Redsys va coincidir amb un dels dies de més activitat setmanal per al sector de l’alimentació, especialment pels supermercats i forns. “Els dilluns al matí molta gent omple la nevera després del cap de setmana, i si no pots pagar amb targeta, la compra s’acaba allà”, explicava Manel Llaràs, president de PIMEComerç Lleida.
Segons les dades de l’entitat, el 60% dels clients lleidatans paga habitualment amb targeta, i la meitat no porta efectiu. “El resultat és clar: ahir es van perdre moltes vendes”, advertia Llaràs, que recomana “tenir sempre una mica de metàl·lic a casa per dies crítics com aquest”.