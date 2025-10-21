Col·lapse judicial a Lleida: els jutjats tripliquen el volum recomanat i acumulen fins a dos anys de retard en les sentències

Els jutjats de primera instància de Lleida s’han convertit en els més saturats de tot Catalunya. Segons ha denunciat el president de l’Audiència de Lleida, Albert Guilanyà, aquests òrgans assumeixen gairebé el triple del volum d’assumptes que el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) considera idoni. Aquesta sobrecàrrega provoca que les resolucions puguin trigar fins a dos anys, especialment en la jurisdicció civil, que és la més afectada.
Tot i la situació límit, Guilanyà ha destacat que la gran capacitat de treball dels jutges ha evitat un “col·lapse total”. A més, ha valorat positivament la previsió de crear tres noves unitats de primera instància i una sisena plaça de magistrat a la secció civil de l’Audiència, que haurien de permetre “reconduir” progressivament la situació. Amb aquestes noves unitats també es podrà nomenar un president específic per a la unitat civil, fet que, segons Guilanyà, milloraria notablement l’organització interna.
L’alt nivell de litigiositat en primera instància repercuteix també en la feina de segona instància, on la secció civil de l’Audiència de Lleida ha de gestionar un volum creixent de recursos. Per això, s’espera que en els pròxims dos anys s’hi incorpori un sisè magistrat per alleugerir la càrrega i agilitzar la resolució dels casos.
Un altre dels problemes destacats és la manca de jutges titulars. Actualment, el 30% de la plantilla judicial de la demarcació està formada per jutges substituts —vuit en total—, una situació que provoca disfuncions i obliga sovint a prorrogar la jurisdicció d’un partit judicial sobre un altre. Això passa, per exemple, a Vielha i Tremp, on la manca de titulars ha obligat a repartir la feina entre pocs jutges, tot i que Tremp és el partit judicial més extens de tot l’Estat.
Guilanyà ha avançat que pròximament es preveu la creació de nous jutjats, com el tercer social i el d’instrucció número 5 de Lleida, així com un tercer jutjat a Cervera, “on hi ha greus problemes de saturació”. També ha anunciat que properament s’incorporaran nous titulars per reduir la dependència dels jutges substituts.
Per la seva banda, la presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Mercè Caso, ha subratllat la importància d’impulsar la mediació i la negociació entre les parts per evitar la sobrecàrrega dels jutjats. Ha recordat que la nova Llei orgànica 1/2025 preveu la creació dels Tribunals d’Instància, amb diferents seccions especialitzades i nous mecanismes alternatius de resolució de conflictes (MASC), que busquen “una justícia més eficient i propera”.
Caso ha confirmat que Lleida posarà en marxa el seu Tribunal d’Instància el pròxim 31 de desembre. El nou model preveu una oficina judicial amb tres serveis comuns —tramitació, general i execució— i fins a deu seccions: Civil; Família, Infància i Adolescència; Instrucció; Penal; Menors; Social; Mercantil; Contenciós Administratiu; Violència sobre la Dona i Vigilància Penitenciària.
Pel que fa a la recent polèmica per la decisió judicial de deixar en llibertat amb càrrecs un home acusat de violar la seva filla, Caso ha aclarit que un jutge no pot decretar presó preventiva si la Fiscalia no ho sol·licita expressament, i ha demanat confiança en les decisions del Ministeri Fiscal. Guilanyà ha recordat que, segons la jurisprudència del Tribunal Constitucional, “l’alarma social no pot ser mai un motiu per decretar presó provisional”, ja que aquesta mesura només pot aplicar-se en casos de risc de fugida o destrucció de proves.