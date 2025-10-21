Agramunt reforça la presència policial les 24 hores del dia davant l'increment de fets delictius al municipi

L'Ajuntament d'Agramunt (Urgell) reforçarà la presència policial les 24 hores del dia i instal·larà més càmeres de seguretat davant l'increment dels fets delictius al municipi. Així s'ha acordat en una reunió entre la corporació municipal amb el cap de la policia local després d'una setmana de múltiples baralles i el robatori a la seu del club ciclista, on els lladres hi van calar foc.
L'alcaldessa d'Agramunt, Sílvia Fernández, ha explicat que "els autors dels fets són sempre els mateixos i ens sentim incompresos perquè actuen amb total impunitat". En aquest sentit, Fernandez ha dit que instarà als grups parlamentaris que s'actualitzi la legislació per endurir la normativa contra la delinqüència.
En un comunicat, l'Ajuntament s'ha mostrat "preocupat i indignat" davant els fets delictius i els comportaments incívics que han passat al municipi en la darrera setmana i condemna "la manca de resposta efectiva per part del sistema judicial". Precisament, l'alcaldessa ha dit que "s'han fet les investigacions pertinents i sabem qui son els autors dels fets, però les lleis són les que són i la multireincidència no està penada de cap manera".
Pel que fa a les mesures acordades, a banda d'incrementar la presència d'agents policials als carrers i l'ampliació de la xarxa de càmeres de videovigilància, el consistori també ha fet una crida ciutadana per comunicar informació rellevant sobre els fets a la policia. Així mateix, l'Ajuntament sol·licitarà de manera formal al departament d'Interior més agilitat en la tramitació i autorització de la posada en marxa de les càmeres de vigilància que s'estan instal·lant actualment.
Tot plegat, després d'una setmana de diverses baralles on en una d'elles els implicats portaven a sobre armes blanques. Un altre dels fets que ha causat alarma al municipi ha estat el robatori i posterior incendi del Club Ciclista Agramunt.