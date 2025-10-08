El Govern oficialitza la modernització del Canalet de Tàrrega

El Govern ha aprovat el projecte de modernització de la xarxa de distribució de reg de la zona regable de la Comunitat de Regants de l’Alt Urgell, coneguda com el Canalet de Tàrrega, que rega als termes municipals de la mateixa capital de l’Urgell, Vilagrassa, Anglesola, Preixana i Verdú. També ha donat llum verda al Protocol de control de modernització dels regs històrics de 1.800 hectàrees en els espais de la Xarxa Natura 2000 de Belianes, Preixana i els Plans de Sió, als termes de Tàrrega, Vilagrassa, Anglesola i Preixana, promoguts pel Canalet, en l’àmbit del sistema Segarra-Garrigues. El Govern pretén treballar així per introduir nous regadius i modernitzar els regadius existents.
Tal com determina l’Acord del Govern d’11 d’octubre de 2010 que va aprovar la declaració d’impacte ambiental del sistema de regs esmentat, la modernització dels regs històrics dels espais de secans Belianes, Preixana i els Plans de Sió ha d’incorporar un projecte i un protocol de regadiu que permetin assegurar la conservació dels marges i la vegetació natural entre els conreus, a fi que es mantingui el mosaic paisatgístic actual. Aquesta modernització, amb el protocol, preveu afavorir la conservació de les espècies d’aus estepàries.
Els objectius del projecte són modernitzar els sistemes de regadius existents, potenciar l’eficiència en el transport i la distribució de reg (canonades a pressió) i incorporar estratègies de gestió dels conreus per a la millora dels hàbitats.
Pel que fa al protocol de reg, l’objectiu és establir els termes i les estratègies de seguiment per assegurar les condicions segons les quals s’ha d’autoritzar la modernització del reg. En aquest sentit, es defineixen tant les mesures correctores i compensatòries per mantenir o augmentar la capacitat d’acollida dels conreus i l’entorn immediat per a les aus estepàries com les estratègies de control i seguiment per assegurar la implantació correcta del reg, des del punt de vista de la conservació dels hàbits esteparis. D’aquesta manera, es podrà valorar al llarg del temps l’efecte real d’aquestes mesures en el mosaic paisatgístic i, en definitiva, en les aus estepàries, tant en nombre com en espècies.
El Govern pretén treballar així per introduir nous regadius eficients i modernitzar regadius existents, i mitjançant aquest Acord es continua el procés d’implantar el Segarra-Garrigues, complir els requeriments ambientals i promoure el desenvolupament social del territori i la fixació de població.