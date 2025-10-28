El Monestir de les Avellanes «recupera» els comtes d’Urgell

El Monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes, a Os de Balaguer (la Noguera), ha viscut aquest dimarts un moment històric amb la instal·lació de la reproducció del sepulcre doble d’Àlvar I i Cecília de Foix, comtes d’Urgell. La peça, elaborada amb materials que imiten la pedra natural, s’ha creat a partir de la digitalització dels originals conservats al museu The Cloisters de Nova York, i ocupa el mateix emplaçament que tenia al segle XIV, al lateral esquerre de l’altar. El projecte, impulsat per l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI), ha tingut un cost de 84.230 euros i forma part del procés de restitució del panteó comtal, que ja compta amb la tomba del vescomte d’Àger, Àlvar II, instal·lada fa dos anys.
El director del monestir, Robert Porta, ha qualificat la jornada com un “dia històric” per a la recuperació i dignificació del patrimoni, destacant que aquestes reproduccions “retornen a la societat un llegat que explica la nostra història”. La nova rèplica, de prop de tres tones, s’ha elaborat durant vuit mesos amb macryl, un material desenvolupat per l’empresa lleidatana 3dtecnics, responsable també de la primera tomba recreada. El seu gerent, Francesc Montero, ha subratllat la complexitat del projecte: “Les màquines no tenen ànima, però aquestes peces sí. Cal posar-hi emoció perquè el resultat tingui vida.”
La vicepresidenta de l’IEI, Estefania Rufach, ha celebrat l’èxit d’aquest segon sepulcre i ha confirmat que la institució continuarà donant suport a la reproducció del darrer sepulcre pendent, el d’Ermengol X, el més complex de tots. Paral·lelament, l’estudi de les restes òssies trobades al monestir, amb proves d’ADN i carboni 14, permetrà confirmar-ne la identitat i culminar el projecte amb el reenterrament dels comtes al seu lloc original.
Aquest ambiciós projecte ha estat possible gràcies al treball conjunt de diverses institucions, entre elles la Diputació de Lleida, la Generalitat, el Consell Comarcal de la Noguera, l’Ajuntament d’Os de Balaguer, la Universitat de Lleida, el Museu de la Noguera, The Cloisters i l’empresa 3dtecnics. Més enllà de la recuperació patrimonial, la iniciativa vol dinamitzar el territori a través de la història i la cultura, convertint el monestir en un referent de la identitat i el turisme cultural de Ponent.