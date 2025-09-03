El Pallars Sobirà, al podi dels rescats en un estiu amb un 30% menys d’operacions a la natura

Aquest estiu ha estat molt més tranquil per als Bombers de Catalunya en matèria de rescats. Entre els mesos de juny, juliol i agost el cos ha comptabilitzat 1.252 actuacions, un 30% menys que l’any passat i la xifra més baixa des d’abans de la pandèmia. Tot i que la presència de gent a la natura s’ha mantingut alta, la sensació és que els usuaris van més ben preparats, encara que no sempre prou per evitar situacions de risc.
El sergent del Grup de Recolzament d’Actuacions Especials (GRAE), Marc Reixach, assegura que la millora és evident: “La gent va més equipada que fa uns anys, tot i que encara trobem qui pretén pujar al Pedraforca amb xancletes”. Reixach insisteix que la planificació de les rutes i la consulta de la previsió meteorològica del Meteocat són clau, ja que el temps a muntanya pot canviar sobtadament.
Malgrat aquesta millora general, el problema sorgeix quan persones amb poca preparació física s’aventuren en activitats massa exigents. Les aplicacions que registren rutes han jugat un paper en aquest fenomen: molts intenten imitar itineraris fets per altres sense valorar si tenen el mateix nivell. El GRAE recorda que en sortides de grup cal adequar el ritme al membre menys preparat, sigui un infant o una persona gran.
Pel que fa a la distribució territorial, el Pallars Sobirà ha estat una de les comarques amb més incidència aquest estiu, amb 70 rescats, només superat per l’Alt Empordà (73). El Baix Llobregat ocupa la tercera posició amb 68 actuacions. En canvi, comarques que en altres anys havien liderat el rànquing han vist una caiguda important. El Ripollès, per exemple, ha passat de 95 rescats l’any passat a només 59 aquest 2025, molt lluny dels 125 del 2023. El Baix Empordà també ha notat un descens notable, de 110 actuacions a 67. A la Selva i al Gironès la caiguda ha estat igualment significativa, amb 51 i 20 rescats respectivament.
Als extrems oposats, hi ha comarques pràcticament exemptes d’intervencions: al Pla d’Urgell i a les Garrigues només s’ha fet un rescat, al Lluçanès dos i al Pla de l’Estany sis.
Reixach subratlla que, tot i que la majoria dels serveis del GRAE encara són a muntanya, cada cop hi ha més intervencions en espais fluvials com gorgs i basses, que guanyen popularitat a l’estiu i esdevenen escenaris freqüents de rescats.