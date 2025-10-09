El panís torna a la plana d’Urgell, però amb collites irregulars i menys rendiment per la calor i l’aranya

La campanya de recol·lecció del panís ha començat a la plana d’Urgell amb resultats molt desiguals. Els pagesos parlen d’un any “estrany”, amb camps que rendeixen força bé i d’altres que han vist reduïda la producció per culpa de l’aranya i de les dues onades de calor que van marcar l’estiu. Segons Santi Vergé, de la Cooperativa de Miralcamp, les collites oscil·len entre 10 i 14 tones per hectàrea, en funció del grau d’afectació.
Després de la sequera del 2023, els agricultors han tornat a apostar pel panís, però el volum de plantacions només representa el 40% d’un any normal. A les finques on s’ha detectat la presència de l’aranya, la producció s’ha quedat en unes 10 tones per hectàrea, mentre que als camps lliures de plagues s’han assolit 13 o 14 tones, encara per sota de les 15 a 17 tones habituals en una bona temporada.
Els dos pics de calor —a finals de juny i al voltant del 15 d’agost— van provocar nits de més de 25 graus, que van impedir que les plantes poguessin descansar. “Va ser una xafogor que no marxava i que va estressar el cultiu”, explica Vergé. Pel que fa als preus, la tona de panís es paga actualment a uns 210 euros, un 10-15% menys que el valor de mercat habitual, situat entre 220 i 240 euros. Aquesta baixada s’atribueix a les importacions de panís de Sud-amèrica.
Tot i les dificultats, la plana d’Urgell recupera progressivament aquest cultiu després d’un 2023 per oblidar, quan la manca d’aigua i el tancament del canal d’Urgell van deixar molts camps sense sembrar. Amb les reserves plenes i la confiança recuperada, els pagesos esperen que el 2026 sigui l’any de la veritable revifada del panís.