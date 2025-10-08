La dona de l'acusat de violar la seva filla a Lleida el denuncia per maltractaments

La dona de l'individu acusat de violar la seva filla a Lleida ha denunciat l'home per presumptes maltractaments, segons han confirmat a l'ACN fonts jurídiques i policials. La parella de l'home va comparèixer aquest dimarts a la tarda davant la comissaria dels Mossos d'Esquadra a la capital del Segrià per relatar que hauria estat víctima de maltractaments al seu país d'origen. Mentrestant, aquest dimecres l'home passa a disposició judicial després que ahir al matí fos detingut per trencar l'ordre d'allunyament dictada per la jutgessa en la primera detenció. A diferència d'aleshores, ara tant la Fiscalia com l'acusació particular preveuen sol·licitar l'ingrés a presó de l'home, de 40 anys, davant el jutjat de violència sobre la dona.
L'individu va ser detingut per primer cop la matinada de diumenge per haver violat presumptament la seva filla de 21 anys a Lleida. Els fets van tenir lloc a la plaça de la Llotja de la ciutat, quan la Guàrdia Urbana va rebre l'avís d'uns veïns que havien vist una parella practicant sexe a la via pública.
Els agents que hi van acudir van comprovar que eren pare i filla i aquesta va declarar que l'home estava abusant d’ella. Posteriorment, es va saber que no seria la primera vegada que ho feia. Ambdós estaven sota els efectes de l'alcohol i al lloc hi havia un altre fill del detingut, de 8 anys, germà de la víctima.
Cap de les parts, ni fiscalia, ni acusació particular, va demanar dilluns a la jutgessa l'ingrés a presó per a l'home, que finalment va quedar en llibertat amb càrrecs. El jutjat li va imposar la prohibició d'atansar-se a la víctima a menys de 200 metres i de comunicar-se amb ella. Dimarts, però, l'home hauria intentat veure's de nou amb la filla i els Mossos el van detenir per segona vegada per trencament d'una mesura cautelar.