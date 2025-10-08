L’acusat de violar la seva filla a Lleida evita la presó després d’un acord judicial

L’home detingut diumenge a Lleida acusat de violar la seva filla de 21 anys ha evitat l’ingrés a presó després d’arribar a un acord amb les acusacions pel trencament de l’ordre d’allunyament sobre la víctima. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), aquest dimecres el jutjat de violència sobre la dona de Lleida ha celebrat un judici ràpid en què s’ha dictat una sentència de conformitat amb una pena de quatre mesos de presó, suspesa amb la condició que l’investigat no torni a delinquir durant dos anys.
Tot i la suspensió de la pena, es mantenen en vigor les mesures cautelars que prohibeixen a l’home apropar-se a menys de 200 metres de la víctima i comunicar-s’hi per qualsevol via, dins la causa oberta per un delicte contra la llibertat sexual.
L’home va ser detingut per segona vegada dimarts al matí després d’intentar contactar de nou amb la seva filla, incomplint així l’ordre dictada dilluns pel jutjat. Inicialment, ni la Fiscalia ni l’acusació particular havien sol·licitat presó provisional, però aquest dimecres el Ministeri Públic havia anunciat la seva intenció de fer-ho.
Els fets que han originat la causa van tenir lloc la matinada de diumenge, quan uns veïns van alertar la Guàrdia Urbana d’una parella que mantenia relacions sexuals a la via pública, a la plaça de la Llotja de Lleida. En arribar, els agents van comprovar que es tractava de pare i filla. La jove va denunciar que l’home estava abusant sexualment d’ella, i posteriorment es va saber que no seria el primer cop que això passava. Tots dos estaven sota els efectes de l’alcohol, i al lloc també hi havia un altre fill del detingut, de vuit anys.
D’altra banda, la dona de l’investigat ha denunciat aquesta setmana davant dels Mossos d’Esquadra que també havia estat víctima de presumptes maltractaments per part de l’home al seu país d’origen, segons han confirmat fonts jurídiques i policials.