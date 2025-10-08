La UdL triarà nou rector al novembre i M. Àngels Balsells s'hi presentarà

La Universitat de Lleida (UdL) celebrarà les eleccions per escollir el nou rector o rectora a mitjans de novembre, segons el calendari aprovat aquest dimecres pel Consell de Govern en sessió extraordinària. La primera volta de les votacions electròniques tindrà lloc entre les nou del matí del 12 de novembre i les dotze del migdia del dia 13.
Les candidatures es podran presentar entre els dies 20 i 24 d’octubre, amb la proclamació provisional prevista per al 27 d’octubre i la definitiva per al 3 de novembre. La campanya electoral es desenvoluparà del 4 al 10 de novembre, i la proclamació definitiva dels resultats de la primera volta es farà el 18 de novembre. Si cap candidatura obté la majoria necessària, hi haurà una segona volta els dies 25 i 26 de novembre, amb proclamació final l’1 de desembre.
El reglament estableix que per optar al càrrec cal ser membre del personal docent i investigador doctor amb vinculació permanent i dedicació a temps complet, amb tres sexennis d’investigació, tres quinquennis de docència i almenys quatre anys d’experiència de gestió universitària.
Pel que fa a la ponderació del vot, el del personal docent i investigador permanent es manté en un 51%. El del professorat no permanent passa del 13% al 12%, el de l’estudiantat baixa del 26% al 22%, i el del personal tècnic, de gestió, administració i serveis (PTGAS) augmenta del 10% al 15%.
La catedràtica de Pedagogia de la UdL M. Àngels Balsells ha anunciat oficialment la seva candidatura per rellevar l’actual rector, Jaume Puy. Si guanya, es convertiria en la primera dona a ocupar aquest càrrec. Balsells ha explicat que el seu objectiu és recollir idees, inquietuds i reptes de tota la comunitat universitària sota el lema “Impulsem la Universitat d’avui, transformem la societat de demà”.