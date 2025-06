El Parc Natural de l’Alt Pirineu revela qui fa i com es fa el que mengem

El Parc Natural de l’Alt Pirineu ha impulsat l’edició del primer catàleg de productors agroalimentaris ubicats dins l’àmbit d’influència d’aquest espai natural protegit. El document, que porta per títol Fet al Parc, recull informació detallada sobre més de cinquanta elaboradors que treballen en municipis que formen part de la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) de l’Alt Pirineu, un reconeixement europeu que promou el desenvolupament econòmic sostenible vinculat al territori.

La publicació es s'ha presentat aquest dijous a l’Espai Ermengol de la Seu d’Urgell i es pot consultar tant en format digital com físic. En aquest últim cas, es tracta d’una carpeta amb anelles que recull fitxes individuals dels productors, agrupades per zones i tipologies de productes. A més, s’hi han incorporat codis QR que permeten ampliar la informació de cada elaborador i facilitar-ne el contacte o la localització. L’objectiu és afavorir la connexió entre productors, establiments turístics i consumidors locals o visitants.

Segons el director del Parc Natural, Marc Garriga, el catàleg inclou un total de 52 productors: 30 del Pallars Sobirà i 22 de l’Alt Urgell. La iniciativa busca reforçar la visibilitat d’aquestes petites empreses i incentivar el consum de productes de proximitat, tant per motius ambientals com per mantenir viu un model agroalimentari vinculat a l’entorn natural. “Consumir allò que es produeix al territori no només redueix les emissions del transport, sinó que també contribueix a preservar hàbitats i espècies pròpies d’aquest espai natural”, ha apuntat Garriga.

La iniciativa s’emmarca en les accions previstes dins la CETS, que promou un turisme responsable i connectat amb la realitat local. De fet, un dels compromisos que han d’assumir els establiments adherits a aquest sistema és l’ús d’almenys un 25% de productes agroalimentaris del territori. En aquest sentit, el president de la Junta Rectora del Parc, Josep Queró, ha assenyalat que “el catàleg és una eina per identificar quins productors hi ha a la zona i posar en valor la qualitat del que fan, facilitant també que siguin tinguts en compte pels allotjaments, restaurants i botigues de l’entorn”.

Amb Fet al Parc, el Parc Natural de l’Alt Pirineu reforça el seu paper com a dinamitzador del territori, tot promovent una economia rural arrelada, sostenible i coherent amb els valors de protecció ambiental que defineixen aquest espai natural.