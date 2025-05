El programa Barri a Barri incorpora per primera vegada joves en formació

El projecte Barri a Barri de neteja i millora de l’espai públic suma enguany una novetat: la incorporació de 40 joves aprenents de l’Institut Municipal d’Ocupació (IMO), que participen activament en feines de manteniment a diversos barris de Lleida. Procedents del programa Casa d’Oficis, els nois i noies —d'entre 16 i 29 anys— reben formació pràctica en fusteria, soldadura, pintura i obra pública, tot treballant colze a colze amb la brigada municipal.

Aquest dilluns, el barri de Noguerola ha estat l’escenari d’una visita institucional encapçalada per la regidora d’Agenda Urbana, Begoña Iglesias, que ha valorat molt positivament la participació dels joves. “Estan aprenent un ofici mentre milloren l’espai públic, i això ho nota tot el barri”, ha dit, després de comprovar les feines de reparació de bancs a la plaça Ramon Berenguer IV.

També hi ha assistit el regidor de Joventut i Ocupació, Xavi Blanco, que ha destacat la importància d’aquesta experiència per al creixement personal i la implicació cívica dels participants. Durant un any, els joves combinaran formació i pràctiques, amb un contracte laboral durant els últims sis mesos.

Les actuacions actuals al barri de Noguerola —dividit enguany en dues zones per optimitzar els treballs— inclouen repintat de mobiliari, neteja amb aigua a pressió, arranjament de paviments, millores en la senyalització i actuacions sobre contenidors, fanals i embornals. Un cop finalitzada aquesta fase, el programa es traslladarà al barri de Cappont, on s’hi treballarà fins al 13 de juny en tres sectors diferenciats.