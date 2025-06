Els nervis i els canvis marquen l’inici de la selectivitat a Lleida

Un total de 2.456 estudiants de la demarcació de Lleida s’han enfrontat aquest dimecres a les Proves d’Accés a la Universitat (PAU), un 1,5% més que l’any passat. Les proves han començat sense incidències a les seus de Lleida, Tàrrega, Tremp, la Seu d’Urgell i Vielha, però amb l’afegit de l’incertesa per les novetats introduïdes enguany.

El primer examen, de Llengua Castellana i Literatura, ha estat marcat per la sorpresa d’haver de desenvolupar el concepte incertidumbre. Molts alumnes han considerat la prova exigent, especialment la part de redacció. “L’opcionalitat ens ajudava a enfocar millor els estudis; aquest any ha estat més difícil”, ha explicat Angèlica Roigé, de l’institut Màrius Torres.

D’altres, com Pol Escoll, del col·legi Mirasan, han valorat positivament la preparació feta a classe: “Tot i els nervis, el que ha sortit ja ho havíem treballat”. En canvi, Huiqi Lin, també del Màrius Torres, ha admès que assolir una nota alta serà complicat. “Hi havia preguntes, com la de les perífrasis aspectuals, que ningú sabia ben bé com respondre”, ha dit.

Aquestes PAU, tot i mantenir l’estructura habitual amb fases obligatòria i voluntària, han introduït canvis com la penalització per faltes i l’eliminació dels dos models d’examen. “Els alumnes han de fer tots els exercicis, però dins d’alguns hi ha certa tria”, ha explicat Mariona Farré, coordinadora de les PAU a Lleida.

Segons Farré, les proves s’orienten cada cop més cap a competències com el pensament crític, la comprensió de textos i la capacitat per gestionar informació, més enllà de memoritzar continguts.

Del total d’alumnes lleidatans que s’examinen, 1.944 provenen del Batxillerat, 249 es presenten per lliure i 263 són de Cicles Formatius. Les proves es distribueixen entre diversos centres, amb especial concentració als campus de Cappont i Agrònoms de la Universitat de Lleida, i compten amb tretze tribunals i prop de 130 professionals entre vigilants i correctors.