ERC denuncia que la neteja dels contenidors de Balaguer està aturada des del novembre del 2023

El servei de neteja i sanejament dels contenidors de residus urbans de Balaguer no es realitza des del mes de novembre de 2023, tal com han demostrat les factures del servei que el govern municipal de la Paeria ha hagut de facilitar finalment al grup municipal d'ERC. La negligència en aquest servei bàsic, denunciada amb dades per la formació republicana, s'allarga doncs fa vint mesos, amb els conseqüents problemes de salut pública i degradació de l'espai urbà.
La qüestió va sortir a la llum després que el paer d'ERC, Kevin Bruque, sol·licités la informació de manera formal setmanes abans del Ple de juliol, fent ús del dret d'accés a la informació pública. En no obtenir resposta per part de l'executiu municipal, el grup republicà va elevar la pregunta al ple municipal. En aquest fòrum, van interpel·lar directament la paera en cap i regidora responsable, Lorena González, preguntant-li si sabia des de quan els contenidors no rebien neteja. La seva resposta, segons constata ERC, va ser evasiva i mancada de rigor: "molt, molt, sí, sí".
Aquella afirmació, encara que vague, va confirmar les sospites del grup sobre l'abandonament del servei. La pressió exercida en l'àmbit institucional va obligar finalment l'administració a proporcionar la documentació sol·licitada, que prova de manera irrefutable la interrupció del servei des de fa més de mig any. Com a conseqüència d'aquesta falta de manteniment, els contenidors han provocat problemes de males olors, proliferació d'insectes i la presència de contenidors en mal estat, una situació que reflecteix una greu deixadesa en un servei essencial de neteja pública.
Des del grup republicà emfatitzen que no es pot atribuir la totalitat del problema a l'incivisme ciutadà quan l'administració pública és responsable de garantir el manteniment i la neteja dels contenidors, una part integral del servei de recollida de residus per la qual es paga. Demanen a l'equip de govern que assumeixi les seves responsabilitats, restableixi el servei amb caràcter urgent i no menyspreï als ciutadans.