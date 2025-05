Giménez es mostra «molt dolgut» per l'enfrontament per l'art de la Franja

El fins ara bisbe de Lleida i actual administrador apostòlic de la diòcesi, Salvador Giménez, ha valorat positivament aquest dimecres la tria del seu successor, Daniel Palau, de qui n'ha destacat la joventut, un currículum "molt ric" i que està "ben preparat" intel·lectualment.

En una compareixença per fer balanç dels prop de deu anys en el càrrec, Giménez ha avançat que el problema de la falta de vocacions serà un dels temes que traslladarà aquest dijous al bisbe Daniel Palau en una trobada a Lleida. D'altra banda, el prelat s'ha mostrat "molt dolgut" per l'enfrontament entre les diòcesis de Lleida i Barbastre per l'art de la Franja i ha admès que "esborraria" de la seva biografia el dia que va anar a declarar al jutjat per aquesta qüestió.

Giménez ha admès que aquell 16 de maig del 2019 en què va comparèixer al judici per les obres d'art al jutjat de Barbastre va ser un dels moments "més complicats" de la seva vida. "Aquella data l'esborraria de la meva biografia, però la tindré allà per sempre", ha lamentat davant els mitjans de comunicació.

Sobre el litigi de l'art, el bisbe s'ha mostrat sorprès perquè l'Església catòlica hagi d'estar discutint "com si fóssim membres d'una societat civil" i ha subratllat que tots prediquen el mateix evangeli i s'organitzen de forma universal. "Arribar a aquest enfrontament entre dues comunitats diocesanes em preocupa molt i m'he sentit molt dolgut, però és així", ha lamentat.

I és que, segons Giménez, la reclamació de les obres per part de l'Aragó de l'art que hi havia a les parròquies de la Franja és "contradictòria" perquè, en aquell moment, ha afegit, pertanyien al bisbat de Lleida i el bisbe Messeguer se les va endur al Museu Diocesà "seguint les indicacions de la Santa Seu de crear art perquè ningú el robés dels pobles petits".

Giménez ha recordat que el passat 7 de maig les institucions que conformen el Museu de Lleida van decidir presentar un recurs de cassació al Tribunal Suprem sobre la sentència de l'Audiència d'Osca que reconeixia la propietat aragonesa de les obres. "Fa tres dies se'ns ha comunicat que s'ha admès el recurs i ara haurem d'esperar un temps perquè el Suprem es pronunciï", ha detallat.