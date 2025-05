Josep-Lluís Serrano, nou bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra

El Papa ha acceptat la renúncia de Joan-Enric Vives com a bisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra, que serà succeït per Josep-Lluís Serrano Pentinat, que va ser designat coadjutor (és a dir, amb dret a successió) el juliol passat. L’anunci s’ha fet aquest migdia en una compareixença pública de tots dos prelats. Vives va fer 75 anys el 24 de juliol passat, que és quan els bisbes posen el seu càrrec a disposició del pontífex.

Nascut a Tivissa (Ribera d'Ebre) el 1977, el nou bisbe d'Urgell és sacerdot de la diòcesi de Tortosa i ha combinat una trajectòria que va de capellà de poble a diplomàtic de carrera. Parla català, castellà, italià, francès, anglès i portuguès. Va ser rector en tres parròquies rurals: la Bisbal de Falset, Palma d’Ebre i Margalef de Montsant.

Als 32 anys, va ingressar a la Pontifícia Acadèmia Eclesiàstica de Roma, on va obtenir la diplomatura en Estudis Diplomàtics, sent destinat a les nunciatures del Brasil i Moçambic. Des del 2019 va ser secretari a la secció per als assumptes generals de la secretaria d'Estat, al cor de la cúria vaticana. És des d’allí on va ser enviat a la Seu d’Urgell.

Als seus 48 anys, esdevé un dels bisbes més joves de la Tarraconense i un prelat amb projecció internacional. La seu episcopal d’Urgell porta aparellat, des del 1278, per acord entre el comte de Foix i el bisbat urgellenc, el coprincipat d’Andorra, compartit amb el president de la República francesa. Serrano serà, doncs, cap de l’estat andorrà junt amb Emmanuel Macron.

Encara és aviat per saber com impactarà realment el nou pontificat en l'Església catalana. Des de l’elecció de Lleó XIV, el 8 de maig passat, ja s’han proveït dos bisbats catalans. L’anterior va ser el de Lleida, amb el nomenament de Daniel Palau. Designacions en les quals l'aleshores cardenal Prevost hi devia tenir alguna cosa a dir, ja que era el prefecte de la Congregació dels Bisbes, que prepara els expedients dels nous prelats.

Resta pendent el bisbat de Terrassa, on el titular, Salvador Cristau, ja ha fet els 75 anys. I, sobretot, l’arquebisbat de Barcelona, on el cardenal Juan José Omella ha complert 79 anys. L’arxidiòcesi, però, té una major complexitat i ara mateix és una incògnita esbrinar quan es produirà el relleu. Omella, que pertany a la Congregació dels Bisbes, ho sabrà molt abans.