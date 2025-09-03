La Bordeta guanya llum i seguretat: 30 nous fanals LED il·luminen l’entrada del barri

La Paeria ha iniciat la renovació de l’enllumenat públic als carrers Canal i Campament, a l’entrada del barri de la Bordeta, al costat del canal de Seròs. Es tracta d’una zona molt freqüentada per passejar i fer esport que fins ara presentava mancances i que, amb la millora, “estarà molt més il·luminada i transmetrà una major sensació de seguretat”, ha destacat la primera tinenta d’alcalde i regidora d’Agenda Urbana, Begoña Iglesias, durant la seva visita a les obres.
L’actuació abasta un tram de 450 metres i inclou la renovació del cablejat i la instal·lació de 30 nous fanals LED, de 3,5 metres d’alçada, que aportaran més amplitud de llum amb menys potència i menor consum energètic. Les obres, amb un cost de 50.000 euros, s’allargaran unes tres setmanes.
Aquesta és una de les primeres actuacions del nou contracte d’enllumenat amb l’empresa LleidaLlum, en vigor des del juliol, que també ha permès començar la renovació de la mitgera de l’avinguda Prat de la Riba. En total, es destinaran 2,5 milions d’euros a millorar els punts foscos de la ciutat. A més, a l’octubre s’activarà un projecte finançat per l’IDAE amb vuit milions d’euros que permetrà substituir 14.545 punts de llum per tecnologia LED en un any, amb l’objectiu de reduir el consum i millorar el confort lumínic.
Segons Iglesias, totes aquestes accions s’emmarquen en la voluntat de “millorar el manteniment de la via pública, donar a la ciutat un altre aire i reforçar la percepció de seguretat”. La Paeria també ha obert la porta a la col·laboració ciutadana, convidant les associacions de veïns a proposar actuacions per resoldre punts foscos als barris.
En total, Lleida destinarà 31,2 milions d’euros al nou contracte d’enllumenat durant 12 anys, una de les inversions més rellevants del Pla d’Acció Municipal.