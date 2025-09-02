Explosió de violacions a Lleida de gener a juny: una cada tres dies

El primer semestre del 2025 deixa una paradoxa inquietant a la demarcació de Lleida: menys delictes en general, però un augment alarmant dels casos més greus contra la llibertat sexual. Segons el Ministeri de l’Interior, s’han registrat 146 denúncies per delictes sexuals, un 25% més que fa un any. Les violacions amb penetració s’han disparat un 41,9%, passant de 43 a 61 agressions en només sis mesos, el que equival a una cada tres dies.
En paral·lel, altres tipologies criminals també han repuntat. Els robatoris amb violència i intimidació han crescut un 7,8% i el tràfic de drogues un 31,9%. Tot i això, el balanç global marca un descens del 3,2% en el conjunt de les infraccions penals, que se situen en 11.021 casos. Els robatoris amb força en habitatges i locals han caigut un 9,4%, mentre que les sostraccions de vehicles s’han reduït un 17,3%.
També hi ha hagut menys homicidis: un cas consumat, contra els dos del 2024, i sis intents, dues menys que l’any anterior. Els delictes de lesions han baixat un 6,8% i els furts un 4,8%. La ciberdelinqüència també s’ha moderat, amb un 4,9% menys de fets coneguts (2.141), dels quals la majoria són estafes informàtiques.
La ciutat de Lleida: menys delictes, però doble de casos de drogues
A la capital del Segrià s’han registrat 4.749 infraccions, un 2,2% menys que al 2024. No hi ha hagut cap homicidi consumat i s’han comptabilitzat quatre intents, la mateixa xifra que l’any passat. Els delictes sexuals s’han mantingut en nivells similars (47, un menys que el 2024), però les violacions han augmentat un 15%, amb 23 casos. Els robatoris amb violència i intimidació han pujat lleugerament (+3,1%), mentre que els robatoris amb força en domicilis i comerços han caigut en picat (-40,8%).
Un dels canvis més significatius és el doblament dels delictes de tràfic de drogues, que han passat de 13 a 26 en només mig any. Els furts han baixat un 5,2% i els robatoris de vehicles un 20,7%. En l’àmbit digital, les estafes informàtiques han retrocedit un 10%, fins a 649 casos.