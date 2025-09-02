Els banys d'estiu s'han vist alterats aquest any per una pràctica insalubre i vexatòria que s'ha propagat per les xarxes socials: els anomenats "poops" o "trets" a la piscina. Aquest estiu, pobles com Lleida, Almacelles, Alcarràs, Les Borges Blanques i La Seu d'Urgell s'han enfrontat a aquest desagradable fenomen que ha obligat els seus serveis de manteniment a tancar les instal·lacions per neteja i desinfecció, causant trastorns als usuaris i fent malbrotar els pressupostos municipals.
El problema no és nou, però la seva freqüència sembla anar en augment, alimentat per tendències virals a plataformes com TikTok i Instagram, on alguns usuaris, majoritàriament adolescents, es repten a fer aquestes accions i després ho comparteixen com a una feta. Aquests "reptes", que busquen notorietat dins de la seva comunitat, es converteixen en un mal de cap per als gestors de les instal·lacions esportives.
Incidents confirmats aquest estiu
Almacelles: La piscina municipal va viure un episodi que va obligar a buidar i netejar completament una de les seves basses per garantir la salut pública.
Alcarràs: El complex va implementar el protocol de tancament preventiu durant unes hores després de localitzar matèria fecal a l'aigua.
Les Borges Blanques: L'incident va provocar el tancament temporal de la instal·lació per a les tasques de desinfecció obligatòries.
La Seu d'Urgell: La piscina municipal també es va veure afectada per un cas similar, seguint el mateix protocol d'actuació.
Bellpuig: va ser un dels primers municipis a sofrir-ho aquest estiu. La direcció de les piscines va haver de buidar i desinfectar completament una piscina després de confirmar la presència de matèria fecal, aplicant el protocol sanitari amb celeritat.
Camarasa: Aquest petit municipi del Noguera tampoc s'ha vist lliure del problema. La seva piscina municipal va viure un episodi idèntic a les altres instal·lacions afectades que va obligar a un tancament preventiu per a la neteja i la desinfecció de l'aigua.
Balàfia: La piscina del barri de Lleida també va registrar un incident d'aquestes característiques. La troballa d'excrements a l'aigua va forçar la suspensió del bany i l'activació del protocol de neteja integral per garantir les condicions de higiene. L’associació de veïns de Balàfia va proposar que defectar o tirar excrements a l’aigua de les piscines sigui considerat un delicte contra la salut pública.
Tàrrega: La capital de l'Urgell, amb una instal·lació de major afluència, també va ser víctima d'aquesta pràctica fins a tres ocasions. La necessitat de buidar i netejar una de les seves basses va confirmar que cap instal·lació està lliure de patir-ho.
En tots els casos, l'actuació ha seguit un estricte protocol sanitari: es procedeix al tancament immediat de la piscina afectada, al buidat total o parcial de l'aigua i a una neteja i desinfecció exhaustiva de les parets i el fons. Posteriorment, es torna a omplir i es realitzen anàlisis de l'aigua per verificar que els nivells de clor i el pH són els correctes i que no hi ha cap risc per a la salut abans de permetre de nou el bany. Aquest procés, es resol en poques hores.
Un repte de doble vessant
El repte al qual s'enfronten les instal·lacions és doble. D'una banda, el repte tècnic i sanitari: actuar de la manera més ràpida i eficaç possible per minimitzar el risc i la molèstia per als usuaris. D'altra banda, el repte social i educatiu: com combatre una pràctica que neix en l'àmbit privat i es promou a les xarxes.
Els responsables municipals apel·len a la conscienciació ciutadana, especialment dels pares i mares amb fills adolescents. "És una manca d'educació i de respecte cap als altres usuaris i cap als treballadors de la instal·lació. Més enllà de la broma, és un tema greu de salut pública que ens afecta tots", expliquen els alcaldes.
Des de les piscines, s'intensifiquen la vigilancia i els anuncis per megafonia recordant la prohibició d'aquestes accions i les consequències que tenen per a tota la comunitat. Tanmateix, reconeixen que és molt difícil detectar i sancionar els responsables, ja que es tracta d'actes ràpids i discrets. La millor eina, coincideixen, és la prevenció mitjançant l'educació i la condemna social d'aquestes pràctiques, perquè deixin de ser percebudes com a "divertides" o "transgressores" i es vegi la realitat: una accion anti-higiènica i egoista que posa en perill la salut de tothom i malgasta recursos públics.