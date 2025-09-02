02 de setembre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Societat

Lleida, 725 anys de saviesa: de l’Estudi General medieval a la UdL del segle XXI

Es commemora l'aniversari de la primera universitat de la història de Catalunya i també dels territoris hispànics de la Corona d’Aragó

  • Imatge del logo de la UdL -

ARA A PORTADA

Publicat el 02 de setembre de 2025 a les 08:16

Fa 725 anys, l’1 de setembre de 1300, Lleida esdevenia pionera en el món acadèmic. El rei Jaume II el Just fundava l’Estudi General, la primera universitat de Catalunya i de tota la Corona d’Aragó. La ciutat es convertia així en far de coneixement en disciplines com el dret, la medicina, la filosofia i les arts, reduint la dependència de centres europeus com Bolonya o París i reforçant el seu paper estratègic dins del regne.

Durant l’edat mitjana, l’Estudi General va forjar generacions de juristes, metges i teòlegs que marcarien la vida política i cultural del país. El somni es va truncar el 1717, quan Felip V, després de la Guerra de Successió, en va decretar el tancament i traslladà els estudis a Cervera.

Tres segles més tard, el 1991, la flama universitària renaixia amb la creació de la Universitat de Lleida (UdL), que avui acull més de 10.000 estudiants i ofereix una àmplia gamma de formació i recerca.

Amb la commemoració d’aquest 725è aniversari, la UdL reivindica un llegat que ha situat Lleida com a bressol i símbol de la tradició universitària catalana.

Et pot interessar