Lleida, 725 anys de saviesa: de l’Estudi General medieval a la UdL del segle XXI

Fa 725 anys, l’1 de setembre de 1300, Lleida esdevenia pionera en el món acadèmic. El rei Jaume II el Just fundava l’Estudi General, la primera universitat de Catalunya i de tota la Corona d’Aragó. La ciutat es convertia així en far de coneixement en disciplines com el dret, la medicina, la filosofia i les arts, reduint la dependència de centres europeus com Bolonya o París i reforçant el seu paper estratègic dins del regne.
Durant l’edat mitjana, l’Estudi General va forjar generacions de juristes, metges i teòlegs que marcarien la vida política i cultural del país. El somni es va truncar el 1717, quan Felip V, després de la Guerra de Successió, en va decretar el tancament i traslladà els estudis a Cervera.
Tres segles més tard, el 1991, la flama universitària renaixia amb la creació de la Universitat de Lleida (UdL), que avui acull més de 10.000 estudiants i ofereix una àmplia gamma de formació i recerca.
Amb la commemoració d’aquest 725è aniversari, la UdL reivindica un llegat que ha situat Lleida com a bressol i símbol de la tradició universitària catalana.