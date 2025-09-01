Una lleidatana s'allibera d’un deute de més de 71.000 euros gràcies a la Llei de Segona Oportunitat

Jutjat Mercantil número 1 de Lleida ha dictat una resolució que permet a una lleidatana cancel·lar els 71.594 euros que acumulava en préstecs i targetes de crèdit. La sentència reconeix que es tracta d’una deutora de bona fe, fet que l’ha facultada per acollir-se al mecanisme de la Segona Oportunitat, destinat a persones que han quedat atrapades en situacions d’insolvència irreversible.
Una espiral que va començar fa gairebé 20 anys
Els problemes econòmics de la dona es van iniciar el 2004, després del seu divorci. Dos anys més tard va decidir comprar al seu exmarit el pis on vivia amb la seva filla, operació que la va obligar a demanar una hipoteca de 72.000 euros i a treballar en dos llocs alhora per fer front a les quotes. Per mantenir el ritme de pagaments, va recórrer a crèdits personals i a l’ús de targetes.
La situació es va agreujar quan l’exmarit va deixar de pagar la pensió alimentària, i totes les despeses familiars van recaure sobre ella. “Fins i tot vaig assumir tota sola els estudis universitaris de la meva filla, amb molt d’esforç”, recorda.
Tot i les dificultats, la dona encara aconseguia mantenir-se a flotació fins a l’arribada de la pandèmia. El confinament va comportar la pèrdua simultània dels seus dos llocs de treball, i sense ingressos fixos es va veure obligada a endeutar-se encara més per cobrir despeses bàsiques. “Quan tot passés, confiava a recuperar la meva feina, però no va ser així. El compte sempre estava en números vermells”, explica.
Amb el temps, el sobreendeutament es va fer insostenible. Finalment, el jutjat ha entès que el seu cas respon a una concatenació de circumstàncies alienes a la seva voluntat i li ha concedit l’exoneració completa del deute, oferint-li una sortida després d’anys de pressió financera.