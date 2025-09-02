Més de mil temporers omplen la Fira de Lleida aquest estiu: el 39% en situació irregular

El Pavelló 3 de Fira de Lleida ha acollit 1.023 temporers durant la campanya de la fruita d’aquest estiu, segons el balanç de la Paeria. Tot i ser una xifra lleugerament inferior a la de l’any passat (1.120 persones), el dispositiu d’acollida i pernocta —actiu del 2 de juny al 31 d’agost— ha registrat 6.642 pernoctacions. La majoria dels treballadors que han arribat, un 61%, ho han fet sense contracte però amb permís de treball, mentre que el 39% restant es trobava en situació irregular.
Ara el relleu el pren l’alberg de Seròs, amb 40 places habilitades per la Generalitat i actiu durant tot el setembre. De moment, ja hi ha allotjats 5 temporers. L’accés a l’alberg és gratuït, amb una estada màxima de deu dies, i només és possible a través de derivació oficial.
El dispositiu municipal, gestionat per Sant Joan de Déu i la Regidoria d’Acció i Innovació Social, ha estat exclusiu per a homes, mentre que les dones s’han allotjat en pisos independents de l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU). En total, hi ha hagut 129 entrades i 34 sortides als pisos, on actualment encara viuen 95 persones —12 dones i 117 homes— distribuïdes en 16 habitatges. A més, s’han fet 2.696 atencions socials.
Durant el mes de maig, l’alberg de Seròs també va acollir 32 temporers, 14 dels quals el van deixar abans d’esgotar els 10 dies perquè havien aconseguit feina.
De cara a l’any vinent, l’alcalde Fèlix Larrosa ha anunciat que l’Oficina Única del dispositiu d’acollida incorporarà un servei d’intermediació i inserció laboral liderat per l’Institut Municipal d’Ocupació (IMO), coordinat amb el sector empresarial. L’objectiu: facilitar l’accés dels temporers al mercat de treball i donar resposta a la manca de mà d’obra en diversos àmbits productius.