L’atur torna a sacsejar Lleida a l’agost: 412 desocupats més, tot i tenir més feina que fa un any

El mercat laboral de la demarcació de Lleida ha patit un revés aquest agost. L’atur ha pujat un 2,68% respecte al juliol, deixant un total de 15.770 persones sense feina, 412 més que el mes anterior. Tot i això, la fotografia anual és menys fosca: en comparació amb l’agost del 2024 hi ha 637 aturats menys (-3,88%) a Ponent, l’Alt Pirineu i Aran.
Pel que fa a l’afiliació a la Seguretat Social, també hi ha hagut descens mensual: 753 persones menys en nòmina (-0,34%), fins a les 221.753. Però, en perspectiva interanual, la tendència és positiva, amb 5.670 afiliats més (+2,62%).
Per sectors, el gruix dels desocupats es concentra en els serveis (10.439), seguits de la indústria (1.453), l’agricultura (1.144) i la construcció (1.095). L’agost ha deixat pujades d’atur a tots els àmbits: 339 persones més als serveis, 39 a la indústria, 34 a la construcció i 17 a l’agricultura. L’únic descens l’han registrat aquells sense feina anterior (-17).
En matèria de contractació, s’han signat 13.352 contractes, 4.219 menys que al juliol (-24,01%), però 602 més que fa un any (+4,72%). D’aquests, 6.356 han estat indefinits i 6.996 temporals.