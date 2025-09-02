Fira Tàrrega 2025 aposta per la connexió amb el públic i recupera l’espectacle inaugural

La 45a edició de Fira Tàrrega, que se celebrarà de l’11 al 14 de setembre sota el lema connectar, reivindica la presencialitat de les arts escèniques amb 54 espectacles, 33 dels quals d’artistes debutants. El certamen estrena el retorn de l’espectacle inaugural amb INTERFERÈNCIA 03 de Marc Salicrú, un muntatge itinerant amb més de 300 voluntaris.
La programació, que coincideix amb la Diada, començarà des del matí per aprofitar l’afluència de públic. L’organització concentra enguany tota l’activitat al centre de la ciutat per facilitar la mobilitat dels visitants. Amb un pressupost congelat d’1,2 milions d’euros, la fira ha eliminat el programa Suport a la Creació, però vol redefinir noves fórmules d’acompanyament artístic. Fins ara ja s’han venut més del 40% de les entrades disponibles, amb 7.815 localitats reservades.
Aposta per concentrar la fira al centre de Tàrrega
L'organització del certamen aposta enguany per "reconcentrar" l'activitat artística al centre de la ciutat. Això, després d'uns anys en què s'havia optat per "esponjar" la programació a zones perifèriques i, fins i tot, a municipis propers. Aquest canvi de model respon a la voluntat de la fira de "voler facilitar" l'experiència artística i logística al públic perquè pugui "estar més còmode movent-se pel centre".
Així, espais com Cal Trepat o l'escola Vedruna, més apartats del centre, deixen de ser zones d'actuacions i l'activitat passa a concentrar-se en quatre punts del mig de Tàrrega. Hi ha la zona Reguer, al passeig del riu Ondara i parc de Can Colapi; la zona Centre, que inclou els espais al voltant de les places Major, dels Comediants, de les Nacions sense estat i del Carme, i la zona Plana, als espais de la Llotja, pavellons i piscina. La quarta zona, menys destacada, se situa al parc de Sant Eloi que enguany acull una companyia.
Pressupost congelat i fi de Suport a la Creació
El certamen manté des de fa uns anys un pressupost global al voltant dels 1,2 milions d'euros. En concret, enguany són 1.201.150 euros, dels quals el 76,67% provenen d'aportacions públiques. Giribet defensa que en un context d'increment dels costos de vida, l'estancament pressupostari significa que, en realitat, la capacitat de la fira "disminueix". A més, veu "complicat" que els compromisos polítics per destinar-hi més diners s'arribin a materialitzar en un escenari de pressupostos prorrogats, tant a Catalunya com a l'Estat.
La limitació pressupostària ha portat a "prendre decisions com l'eliminació del programa Suport a la Creació per poder mantenir la fira viva i amb rigor", ha afegit Anna Giribet, la directora de la fira. D'aquesta manera, la fira vol centrar tots els seus esforços, organitzatius i econòmics, al seu paper de mercat i es desprèn del programa d'acompanyament a projectes artístics que al llarg de 18 anys ha coproduït més de 160 espectacles.
Tot i això, la directora artística ha explicat que continuen interessats a acompanyar projectes artístics i que estan "redefinint" la manera de fer-ho "des d'una altra mirada", de la mà de centres de creació públics.
Més del 40% d'entrades venudes
A falta de poc més d'una setmana de la fira, la venda d'entrades per als espectacles de pagament ja supera el 40%. Fins aquest dimarts s'havien venut 7.815 entrades dels 19.476 seients disponibles, segons dades de l'organització. Són 4.589 entrades venudes al públic general, 2.979 invitacions a professionals i n'hi ha 247 més de reservades.
Giribet ha destacat que el ritme de venda es manté "igual que en els darrers anys", tot i que, de moment, hi ha menys sessions exhaurides que en altres edicions, ja que els aforaments són "més grans".