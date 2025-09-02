L’alberg de Seròs reobre amb cinc usuaris i oferirà 40 places per a temporers

L’alberg de Seròs ha reprès l’activitat aquest setembre com a recurs d’allotjament per a persones que arriben a Lleida a buscar feina a la campanya agrària. Ahir s’hi van instal·lar els cinc primers usuaris d’un servei que ja es va posar en marxa el mes de maig i que ara funcionarà durant tot el mes.\r\n\r\nL’equipament, de titularitat privada, disposa de 40 places distribuïdes en dos mòduls completament equipats. La gestió i derivació dels temporers la fa l’Oficina Única d’Atenció de l’Ajuntament de Lleida, i aquest és l’únic procediment vàlid per accedir a l’allotjament, que és gratuït.\r\n\r\nAmb aquesta iniciativa, es dona continuïtat al dispositiu del Pavelló 3 de Fira de Lleida, que aquest estiu ha acollit 1.023 persones i ha registrat 6.642 pernoctacions. Al maig, l’alberg de Seròs ja havia allotjat 32 treballadors temporers.\r\n