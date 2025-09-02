El Parc Natural de l’Alt Pirineu ha tornat a declarar la guerra al veró, un petit peix invasor capaç de desfer ecosistemes sencers d’alta muntanya. La segona fase de la prova pilot amb rotenona —un biocida d’origen vegetal i biodegradable— ha arribat aquest dimarts als estanys del Mig i de Baix, a la zona de Tres Estanys (Pallars Sobirà).
El mètode, que ja va triomfar el 2024 a l’estany de Manhèra (Vall d’Aran), consisteix a aplicar una dosi precisa de rotenona, que bloqueja la respiració dels peixos i els fa morir en menys d’un dia. Posteriorment, els exemplars es retiren i l’aigua queda lliure d’aquest invasor que entorpeix la llum, remou el fons i devora amfibis. En poques setmanes, la substància es degrada i permet que la vida autòctona torni a colonitzar l’espai.
Els responsables del projecte, que compta amb la supervisió d’experts noruecs i el segell europeu Life Resque Alpyr, destaquen que el sistema és més ràpid, més barat i menys feixuc que les tècniques tradicionals de captura amb xarxes, trampes o pesca elèctrica. Alhora, garanteixen que no hi ha riscos per a la salut humana ni per als grans mamífers de la zona.
Des de la direcció del parc es remarca que el veró és “el problema més greu” que amenaça aquests ecosistemes fràgils i que l’objectiu final és recuperar l’equilibri i la transparència de les aigües pirinenques. I tot plegat, amb una eina que ja feien servir antigues cultures: un extracte natural de plantes lleguminoses amb el qual pescaven a rius i basses.