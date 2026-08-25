La campanya de la figa arrenca a Alguaire amb bona qualitat però amb preus a la baixa

Els productors de figues d’Alguaire, al Segrià, ja han començat la recol·lecció d’una campanya que es presenta amb una bona qualitat del fruit, però que estarà marcada per la forta davallada dels preus. L’augment de la producció, tant a Catalunya com en altres zones productores, ha fet créixer l’oferta i ha reduït les cotitzacions respecte dels darrers anys.
La collita d’enguany ha començat dues setmanes abans del que és habitual, principalment per les elevades temperatures registrades durant l’estiu. Els episodis de calor, amb registres que han superat els 40 graus, també han tingut efectes sobre la mida de les figues, que són més petites que altres temporades. Tot i això, els agricultors asseguren que la dolçor i la qualitat del fruit no s’han vist afectades.
La previsió és que la recol·lecció s’allargui fins a principis de novembre i que la producció sigui bona. A Catalunya es calcula que aquest any es colliran unes 5.174 tones de figues, de les quals aproximadament 4.600 tones correspondran a la demarcació de Lleida.
Alguaire concentra una part important de la producció
A l’empresa Figues la Noria, situada a Alguaire, preveuen arribar als 500.000 quilos de figues durant tota la campanya. Una part destacada de la producció correspon a la varietat Coll de Dama, una de les més representatives tant del municipi com del conjunt de Catalunya.
El productor Àlex Lladonosa destaca que, malgrat la menor mida provocada per la calor, el fruit manté una elevada qualitat i continua sent molt dolç. Les previsions productives són, per tant, positives.
Més oferta, menys preu
El principal problema per als productors aquest any és, però, la caiguda del preu de venda. L’augment de l’interès per aquest cultiu durant els darrers anys ha fet créixer considerablement la superfície destinada a la producció de figues.
Segons Lladonosa, els bons preus d’altres campanyes han animat nous agricultors a plantar figueres en diferents zones, especialment al Segrià, la Franja de Ponent i Extremadura. Aquest increment de l’oferta ha provocat que el preu hagi passat dels 4 euros per quilo que es podien assolir en altres temporades a uns 1,50 euros actualment.
A aquesta situació s’hi afegeix l’increment dels costos de producció, especialment pel que fa als carburants, la mà d’obra i els materials d’embalatge. Tot plegat redueix considerablement el marge econòmic dels agricultors, que alerten que actualment és “escàs”.
La superfície de cultiu continua creixent
Les dades provisionals del Departament d’Agricultura confirmen l’expansió del cultiu. La superfície productiva de figueres a Catalunya ha passat de 378 hectàrees el 2024 a 482 hectàrees enguany, un augment considerable en només dos anys.
Els productors catalans també han de competir amb la producció d’altres països, especialment Turquia i Grècia, que tenen una presència important en el mercat europeu.
Davant d’aquest escenari, els agricultors d’Alguaire reivindiquen el valor de la figa de proximitat i animen els consumidors a apostar pel producte local per contribuir a mantenir l’activitat agrària i el teixit productor del territori.