La Facultat de Lletres de la UdL trenca tòpics amb una campanya viral a xarxes

La Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida ha posat en marxa una campanya digital per desfer prejudicis sobre els estudis d’Humanitats i posar en valor una formació sovint menystinguda. Sota l’eslògan Si ets de Lletres, no siguis un número!, la proposta s’adreça als futurs universitaris, tot reivindicant la proximitat, l’accessibilitat i les sortides professionals de les carreres que s’hi imparteixen.

Impulsada per L’Oest, Xarxa d’Informació Positiva, la campanya compta amb la participació de dues figures conegudes vinculades a la UdL: l’actor Ferran Aixalà i la creadora de contingut Marina Castellví. A través de vídeos breus, difosos principalment a TikTok i Instagram, els dos protagonistes desmunten tòpics amb ironia i arguments sòlids.

Els vídeos posen el focus en graus com Geografia, Història, Filologia, Estudis Anglesos o Comunicació Audiovisual, i exposen aplicacions professionals reals, com ara la gestió del territori, la recerca històrica, la docència, la meteorologia o la preservació del patrimoni. També destaquen els avantatges de formar-se a Lleida: menys massificació, més contacte amb el professorat, i millors condicions per accedir a beques internacionals.

La iniciativa s’adreça tant a l’alumnat de secundària i batxillerat com a les seves famílies, amb missatges adaptats per connectar amb cadascun dels públics. Aixalà encarna la veu de l’experiència i la confiança dels pares, mentre Castellví apel·la a la mirada dels joves.

Amb aquesta campanya, la Facultat de Lletres de la UdL reafirma el seu compromís amb el territori i el talent local, oferint una alternativa acadèmica amb valor de futur.