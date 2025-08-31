La Flauta Màgica de Mozart inspira l'acte central de l'Aquelarre de Cervera

La gran nit de l'Aquelarre de Cervera ha tingut els personatges de la Flauta Màgica com a exi central. L'enfrontament entre el regne de la llum liderat per Sarastro i el regne de la nit liderat per la Reina de la Nit ha estat el fil conductor de l'acte central del 48è Aquelarre de Cervera.
S'ha mantingut respecte a l'any passat la figura femenina en el moment de l'escorreguda amb el Mascle Cabró. La lluita del bé contra el mal s'ha escenificat a Cal Racó amb un estil clàssic sense fugir de les estructures mòbils de gran format, música adaptada per a l'ocasió i un vestuari majoritàriament renovat.
Tot plegat, en una edició de rècord amb 40.000 persones que des de divendres han passat per la festa per excel·lència de la capital de la Segarra. L'Aquelarre d'enguany ha cremat uns 450 quilos de pólvora. La 48a edició ha batut rècord de visitants i ha despertat l'interès no només del públic nacional, sinó també de visitants d'arreu de l'estat i Europa, segons l'alcalde de Cervera, Jan Pomés, qui ha apuntat que "han vingut moltes caravanes de fora".
Els carrers de la capital de la Segarra han deixat imatges de riuades de persones que han gaudit de música i concerts en diferents espais, així com de la fira del Gran Boc amb parades d'esoterisme, productes naturals, tarot, quiromància, tallers, conferències i rituals, entre altres.