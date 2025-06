L’Hospital Arnau de Vilanova impulsa tractaments més breus de radioteràpia

Cada any, l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida administra al voltant de 1.100 sessions de radioteràpia a pacients amb càncer. Els tumors de còlon i recte encapçalen els casos, seguits pels de mama —més comuns en dones—, pròstata —predominants en homes— i pulmó. Segons Moisés Mira, cap del servei, la incidència a la regió de Lleida és similar a la mitjana catalana, on un de cada dos homes i una de cada tres dones desenvoluparan algun tipus de càncer al llarg de la seva vida. Entre el 50% i el 60% dels pacients oncològics necessiten tractament radioteràpic en algun moment.

Un dels avenços més destacats al servei és la reducció del nombre de sessions, que abans s’estenien durant setmanes i ara es concentren en menys dies. L’hospital compta amb dues màquines de radioteràpia, les úniques disponibles a la demarcació. Així, els tractaments per càncer de mama han passat de quinze a cinc sessions, i els de pròstata, de trenta-cinc a unes vint. Mira destaca que aquesta millora afavoreix tant l’economia com la qualitat de vida dels pacients, a més de reduir les llistes d’espera.

Aquest dilluns, per aportar un toc més humà a l’espai, el servei ha inaugurat una escultura de metall obra de Manuel de Donato. Titulada Superació i lluita, l’obra simbolitza la força i la resistència durant el procés de la malaltia. Aquesta iniciativa ha estat finançada per l’Associació de Dones Intervingudes de Mama (ADIMA), que col·labora en un projecte d’humanització que fa més de cinc anys transforma la unitat amb intervencions artístiques d’autors com Lara Costafreda, Domestic Data Streamers o Josune Urritia.