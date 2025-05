L’Hospital del Pallars comença a oferir quimioteràpia per reduir desplaçaments

L’Hospital Comarcal del Pallars ha iniciat el servei de quimioteràpia parenteral (endovenosa i subcutània), evitant que uns 350 pacients hagin de desplaçar-se fins a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Fins ara, una seixantena de pacients de la zona anaven a Lleida per rebre aquests tractaments, però ara uns 40 ja poden fer-los a Tremp. Els tractaments més complexos continuen oferint-se a l’Hospital Universitari lleidatà.

Aquest canvi suposa un estalvi de mínim tres hores de viatge i llargues esperes. Antonio Ruiz, pacient de Tremp, explica que abans feia trajectes de més de 80 quilòmetres i més de dues hores entre anada i tornada, amb sessions freqüents. Amb el nou servei ha guanyat temps i comoditat, tot i que reconeixia que el servei de taxis per a aquests desplaçaments funcionava bé.

Per als veïns d’altres pobles del Pallars, la reducció dels trajectes pot ser encara més significativa, passant de 160 quilòmetres i més de dues hores de viatge a gairebé la meitat.

Per preparar els tractaments oncològics, l’hospital ha habilitat dues sales blanques al Servei de Farmàcia: una per a medicaments no perillosos i una altra per a fàrmacs antineoplàstics. La quimioteràpia oral ja s’administrava des de l’any passat.

Amb aquesta incorporació, la quimioteràpia s’ofereix ja als quatre centres hospitalaris de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran: Tremp, la Seu d’Urgell, Val d’Aran i Cerdanya. El 2024, aquests centres van atendre 91 pacients amb tractaments endovenosos i 49 amb orals.

Aquest servei s’ha posat en marxa gràcies a la col·laboració entre l’Hospital Comarcal del Pallars i l’Hospital Arnau de Vilanova, que coordina els tractaments.