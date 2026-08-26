Lleida envellirà a gran velocitat: el nombre de jubilats creixerà tres vegades més al 2040

La demarcació de Lleida afronta una dècada marcada per un fort envelliment demogràfic. Les projeccions de població apunten que, entre el 2030 i el 2040, el nombre de persones de més de 64 anys augmentarà a un ritme molt superior al de la població potencialment activa.
En concret, Lleida incorporarà 23.131 habitants majors de 64 anys, davant dels 7.031 nous residents d’entre 16 i 64 anys. Això significa que l’augment de la població gran serà gairebé tres vegades superior al registrat entre les persones en edat laboral.
Les dades procedeixen de les estimacions de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), analitzades per la Fundació Adecco, i dibuixen una transformació progressiva de l’estructura de la població lleidatana.
El 2040, la demarcació tindrà 324.547 persones en edat de treballar, en comparació amb les 317.516 previstes per al 2030. Es tracta d’un increment modest, del 2,2%. En el mateix període, la població de més de 64 anys passarà a sumar 127.036 persones, després de créixer un 22,3%.
Aquesta evolució farà que els majors de 64 anys representin el 24,6% de tots els habitants de la demarcació. És a dir, gairebé un de cada quatre lleidatans se situarà per sobre d’aquesta edat. Malgrat aquest desequilibri entre grups d’edat, la població total continuarà creixent i arribarà als 516.463 habitants el 2040, un 6,3% més que una dècada abans.
Un fenomen que afecta tot Catalunya
El panorama no serà exclusiu de Lleida. El conjunt de Catalunya també registrarà un creixement molt més intens de la població gran que de les persones en edat laboral. Entre el 2030 i el 2040, el grup de 16 a 64 anys augmentarà en 153.462 persones, un 2,7%, mentre que els majors de 64 anys creixeran en 427.370 persones, un 23,9%.
Les quatre demarcacions catalanes guanyaran població potencialment activa, però el creixement serà desigual. Tarragona, amb un increment del 4,4%, i Girona, amb un 4,2%, lideraran l'augment. Barcelona i Lleida, en canvi, compartiran un creixement més contingut, del 2,2%.
L’envelliment, però, avançarà amb força arreu. Tarragona experimentarà l’augment més elevat de població major de 64 anys, amb un 29,6%, seguida de Girona, amb un 28%. A Barcelona l’increment serà del 22,5% i a Lleida del 22,3%.
El repte de trobar treballadors
Aquest canvi demogràfic planteja un repte directe per al mercat laboral. L’informe adverteix que la menor progressió de la població en edat de treballar pot complicar el relleu generacional i agreujar els problemes de moltes empreses per trobar professionals per cobrir determinats llocs de feina.
Davant d’aquesta situació, la Fundació Adecco defensa la necessitat d’aprofitar millor el potencial de la població disponible. Entre les mesures que planteja hi ha retenir el talent de més edat i facilitar-ne l’actualització professional, obrir més oportunitats a persones amb dificultats per accedir al mercat laboral i reforçar una formació més ajustada a les necessitats reals de les empreses.
El gran repte, segons les projeccions, serà afrontar una societat amb més població, però també notablement més envellida, sense que aquesta transformació acabi generant una manca de professionals en els sectors que necessiten assegurar el seu futur.