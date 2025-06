Lleida s’asfixia: 39,2 graus i rècord de Catalunya

La capital del Segrià va viure ahir un dels dies més calorosos de l’any, amb el termòmetre assolint els 39,2 °C, el registre més alt a Catalunya en el que portem de 2025, segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). La demarcació de Lleida, i en especial les comarques del Segrià i el Pla d’Urgell, van concentrar nou de les deu temperatures més elevades del país.

Les dades confirmen que Lleida encadena una tendència a l’alça: la primera quinzena de juny ha estat la segona més calorosa dels darrers 85 anys. Només superada per la de 2022, quan la mitjana va ser de 26,9 °C, aquest juny ha registrat una temperatura mitjana de 26 °C.

Davant l’onada de calor, l’Ajuntament ha activat el Pla operatiu per prevenir els efectes de la calor sobre la salut i ha posat a disposició de la ciutadania 60 espais designats com a refugis climàtics. Aquests inclouen centres cívics, biblioteques, llars de jubilats, així com carrers arbrats, parcs i zones verdes. En total, Lleida disposarà de prop de 25 espais interiors i 35 d’exteriors per oferir recer a la població.

El Centre Cívic de la Mariola, com ja es va fer l’estiu passat, amplia horaris per donar cobertura durant els moments de més calor. Obrirà de dilluns a divendres de 9.30 a 18 hores i els caps de setmana de 14 a 20 hores.