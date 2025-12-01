Magda Gregori porta a TV3 un reportatge que sacseja el debat sobre les vacunes

TV3 estrenarà aquest diumenge el reportatge “Vacunes: anem enrere?”, una producció de LA MIRA en col·laboració amb Antàrtida i dirigida per la periodista balaguerina Magda Gregori. La peça arriba en plena campanya de vacunació de la grip i la covid-19, avançada enguany per l’aparició d’una variant més virulenta i en un moment en què, cinc anys després de la pandèmia, tornen a emergir dubtes i recels sobre la immunització.
Una de les particularitats del reportatge és la presència destacada de Balaguer, on el CAP de la ciutat esdevé un dels escenaris principals. Hi intervenen la pediatra Marina Espigares, la infermera Montse Copons i una família del municipi, aportant una mirada propera i quotidiana a la qüestió de les vacunes.
La producció s’emmarca en un context internacional convuls: als Estats Units, el discurs institucional sobre salut preventiva s’ha tornat més escèptic, amb figures com Robert Kennedy Jr., secretari de Salut i conegut per les seves posicions antivacunes, impulsant una agenda que ha encès les alarmes de la comunitat científica. Aquest clima va culminar, al setembre, amb l’anunci de Florida d’eliminar l’obligatorietat de les vacunes infantils.
Davant aquesta realitat, “Vacunes: anem enrere?” s’endinsa en la percepció social actual i els dubtes que, sovint, s’expressen només en l’àmbit privat. La directora, Magda Gregori, explica que el reportatge vol “plantejar preguntes amb rigor i sensibilitat, donar espai a totes les opinions i dibuixar una radiografia completa del que passa a casa nostra i en altres contextos”. Gregori també destaca la vocació de servei públic del treball i la necessitat d’abordar el tema amb cura per la seva naturalesa “delicada”.
L’emissió coincideix amb una tardor marcada per un avançament de la temporada de grip i covid a Catalunya. Les autoritats sanitàries alerten que el pic de la grip podria arribar durant el pont de desembre, i insisteixen en la importància de vacunar-se per evitar complicacions en un any amb un virus més agressiu. El reportatge s’emetrà diumenge 7 de desembre a les 22.05 h i estarà disponible posteriorment a 3Cat.