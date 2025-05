Uns 300 Mossos denuncien impunitat contra les agressions a policies en una manifestació a Lleida

Uns 300 agents dels Mossos d’Esquadra s'han concentrat aquest dilluns davant la comissaria de Lleida per protestar pels atacs que han patit recentment al barri de la Mariola. Convocats pel sindicat USPAC, denuncien una situació d’“impunitat” i la manca de suport institucional arran dels incidents del cap de setmana.

Els manifestants assenyalen tant la direcció del cos com els responsables polítics de la Generalitat per no haver assistit a la reunió mantinguda divendres amb representants sindicals. USPAC critica especialment l’absència del comissari en cap, Miquel Esquius, i de la consellera d’Interior, Núria Parlon. També consideren “vergonyoses” les declaracions de l’inspector en cap de Lleida, que va qualificar els aldarulls de “fet puntual”.

“Quan reps pedrades o et veus envoltat per desenes de persones amb actituds violentes, no és un fet puntual. És una agressió organitzada i deliberada”, explica un agent. “El més frustrant és veure que des de dalt es treu importància al que vivim al carrer.”

La Paeria reforça la presència policial a la zona

En resposta als incidents, l’Ajuntament de Lleida ha anunciat aquest mateix dilluns un increment de la vigilància al barri de la Mariola, especialment als voltants del carrer Júpiter. Mossos i Guàrdia Urbana treballaran de manera coordinada i mantindran patrulles constants per restablir la seguretat a la zona.