Neix en «Tronat», el primer gegant 3D de Catalunya

La colla de diables i tabalers Borjuts de les Borges Blanques ha fet història: acaben de donar vida al primer gegant imprès en 3D de Catalunya. L’han batejat com en "Tronat" i lluirà per primer cop aquest dissabte a la 42a Trobada de Gegants, Grallers i Correfocs del municipi.
El projecte va arrencar durant la pandèmia, quan dos membres de la colla, Francesc Trullols i Carles Falcó, van comprar una impressora 3D per fabricar material sanitari. L’experiència amb aquella tecnologia els va inspirar a somiar més alt: fer un gegant propi per a la colla, capaç de sumar-se a les trobades geganteres.
El resultat és un dimoni de 3,7 metres d’alçada i uns 40 quilos, amb banyes, mirada ferotge i vestit amb la casaca borjuta. El cap i les mans, dissenyats digitalment, es van imprimir peça a peça: només el cap es va dividir en 26 fragments que després es van unir com un trencaclosques. En total, 340 hores d’impressió i 6 quilos de filament, reforçats amb resina i alumini per garantir solidesa.
El cos s’ha construït amb fusta de xop i poliuretà, i la roba ha estat cosida per modistes locals. L’escultor Pau Reig s’ha encarregat de pintar el rostre i les mans, i una vintena de persones més han col·laborat en diferents tasques, convertint el projecte en una obra col·lectiva que uneix tradició festiva i innovació tecnològica.