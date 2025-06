Ordeig promet un nou impuls per a la ramaderia extensiva amb 33 mesures de suport

El Departament d'Agricultura aposta per un gir en el suport a la ramaderia extensiva i tota la seva cadena de valor. El conseller Òscar Ordeig ha visitat aquest divendres una explotació d'ovelles xisquetes a Conca de Dalt (Pallars Jussà) abans de presentar a la Pobla de Segur el nou pla del Govern, que inclou una trentena de mesures dirigides al sector.

El document, aprovat dimarts, aborda aspectes com la producció, la sostenibilitat, la transformació i la promoció. També preveu l'agilitació de tràmits i l'ampliació d'ajuts vinculats als danys provocats per fauna salvatge com l’os o el llop. Segons Ordeig, es tracta d’impulsar un canvi profund amb mesures concretes com el suport a escorxadors de baixa capacitat i l’impuls d’iniciatives ambientals o d’autoprotecció.

Entre les novetats, destaca la creació d’un observatori per seguir l’evolució del sector, una unitat específica de ramaderia extensiva dins del Departament i un òrgan de governança compartida amb els ramaders.

Des del territori, el ramader David Molí ha reclamat que les indemnitzacions pels atacs de fauna arribin amb més rapidesa i ha demanat obrir espais de diàleg per consensuar solucions que garanteixin la continuïtat de les explotacions.