Polèmica a Balaguer pel documental del Gitano

Polèmica a Balaguer pel documetal sobre Joan Porta, el Gitano de Balaguer. La Paeria de Balaguer ha respost al comunicat de CàmeresiAcció assegurant que havia rebutjat participar en el projecte del reportatge "El Gitano de Balaguer. El carro pel pedregar". L’alcaldessa, Lorena González, ha assegurat a Ràdio Rosselló que la negativa es va comunicar oportunament a l’equip de la productora, desmentint així les declaracions del director del film, David Fernández, que sostenia que el consistori no havia contestat cap dels correus enviats durant els dos anys de creació de la cinta. Fernández assegura que no té cap prova de la resposta consistorial alhora que lamenta la "mala gestió" de l'executiu balaguerí en aquesta qüestió.
González va indicar que la regidora de Cultura, Mari Carme Puigpelat, li havia confirmat que la decisió s’havia transmès correctament. Va remarcar que el rebuig obeïa criteris pressupostaris i no pas cap posicionament contrari al protagonista, Joan Porta, tot responent al comunicat de CàmeresiAcció, que al·ludia a testimonis segons els quals s’haurien pronunciat comentaris estigmatitzadors com “encara s’ho gastarà en droga” o “és un perdut”. L’alcaldessa també recorda que la Paeria ha impulsat diversos projectes relacionats amb la salut mental, negant qualsevol actitud discriminatòria.
El documental, a La Mercantil
El documental “El Gitano de Balaguer. El carro del pedregar” recull la trajectòria vital i musical de Joan Porta, que hi explica sense filtres la seva experiència marcada per la salut mental, les addiccions i un procés de transformació personal. La peça converteix la seva vivència íntima en un crit col·lectiu contra l’estigma i el silenci. La projecció serà 28 de desembre a les 18.00 h a la Sala La Mercantil.