Presó provisional comunicada i sense fiança per a l'assassí confés d'una dona a Lleida

La titular de la plaça número 2 de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància de Lleida ha decretat aquest dimecres presó provisional, comunicada i sense fiança per a Mario C.A., l'home de 65 anys que diumenge es va presentar ensangonat a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la capital del Segrià per confessar la mort d'una dona de 53 anys. Segons ha informat el TSJC, la causa està oberta per un delicte d'assassinat. La víctima compartia pis amb l'agressor en un habitatge del carrer Ciutat de Fraga, però no mantenien cap relació sentimental. Després de rebre la confessió de l'home, la policia es va desplaçar a l'immoble i hi va localitzar la dona morta amb diverses ferides d'arma blanca.
L'autor dels fets acumula múltiples antecedents i, entre altres, havia estat condemnat a 16 anys de presó per matar un intern al centre penitenciari Ponent l'any 2000, quan complia condemna per atracaments violents. El 13 de novembre d'aquell any va atacar un company de reclusió amb una barra de ferro mentre es dutxava a les dutxes del gimnàs situat al mòdul 7 de la presó lleidatana. El crim s'hauria desencadenat per un atac de gelosia, en assabentar-se que la seva companya sentimental havia enviat una carta a l'altre reclús, Juan Jesús I.P.
Durant el judici, la Fiscalia i l'acusació particular van pactar amb la defensa rebaixar-li la pena fins als 16 anys de presó --inicialment li reclamaven 20 i 30 anys, respectivament-- perquè en el moment de l'agressió tenia una alteració mental lleu, causada per la gelosia. El processat va reconèixer ser l'autor del crim durant la vista celebrada els dies 3 i 4 de juny de 2002 a l'Audiència de Lleida. El jurat popular el va declarar culpable.
La sentència de l'Audiència de Lleida va condemnar l'home a 16 anys de presó i també va condemnar la Generalitat a indemnitzar la família de la víctima amb 120.000 euros, com a responsable civil subsidiària, perquè no va garantir la vigilància a la presó. Durant la seva estada a Ponent, l'home també va protagonitzar un intent de fugida del centre penitenciari.
Més recentment, el gener del 2023 va ser detingut per atracar un supermercat de Lleida a punta de navalla. L'home va ingressar en presó preventiva per aquells fets i el 4 d'octubre va sortir de la presó de Brians 2. Gairebé quatre mesos més tard, aquest diumenge va matar la seva companya de pis amb un ganivet, segons sembla arran d'una discussió domèstica.