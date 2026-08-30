30 de agost de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix
aramateix

Tres ferits crítics en bolcar un cotxe en un camí rural a l'Alt Urgell

Societat

  • La Ribera d'Urgellet, a la comarca de l'Alt Urgell -

ARA A PORTADA

Publicat el 30 d’agost de 2026 a les 20:35

Tres persones en estat crític i dues més en estat menys greu després que un cotxe hagi sortit de la via i hagi bolcat uns 10 metres en un camí rural a la Borda del Poblador, al terme municipal de Ribera d'Urgellet, a la comarca de l'Alt Urgell. Concretament, els fets han tingut lloc en un camí rural a prop del riu Segre, en paral·lel a la C-14 i a l'altura del pla de Sant Tirs.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activat dos helicòpters medicalitzats, tres ambulàncies i un equip conjunt amb els Bombers de la Generalitat. L'avís s'ha rebut a les 18:09 hores i el SEM està atenent les cinc persones afectades. Per la seva banda, els Bombers han activat cinc dotacions terrestres i un helicòpter.

Escull Lleida com la teva font preferida de Google

Et pot interessar