Tres ferits crítics en bolcar un cotxe en un camí rural a l'Alt Urgell

Tres persones en estat crític i dues més en estat menys greu després que un cotxe hagi sortit de la via i hagi bolcat uns 10 metres en un camí rural a la Borda del Poblador, al terme municipal de Ribera d'Urgellet, a la comarca de l'Alt Urgell. Concretament, els fets han tingut lloc en un camí rural a prop del riu Segre, en paral·lel a la C-14 i a l'altura del pla de Sant Tirs.\r\n\r\nEl Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activat dos helicòpters medicalitzats, tres ambulàncies i un equip conjunt amb els Bombers de la Generalitat. L'avís s'ha rebut a les 18:09 hores i el SEM està atenent les cinc persones afectades. Per la seva banda, els Bombers han activat cinc dotacions terrestres i un helicòpter.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nUn jove excursionista mor en precipitar-se per un pendent a la Vall de Boí\r\n\r\n