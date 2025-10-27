27 de octubre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Societat

Un enginyer balaguerí representa Catalunya al Google Summer of Code 2025 amb una plataforma d’intel·ligència artificial

Marc González porta al programa global de Google una plataforma oberta que revoluciona l’avaluació de la usabilitat i l’accessibilitat digital

  • Marc González, doctor en enginyeria informàtica -

ARA A PORTADA

Publicat el 27 d’octubre de 2025 a les 11:05

El doctor en enginyeria informàtica Marc González Capdevila, natural de Balaguer i expert en intel·ligència artificial i usabilitat, ha estat escollit per representar Catalunya al Google Summer of Code (GSoC) 2025, el programa internacional de Google que promou el desenvolupament de programari de codi obert. González hi participarà a través de la seva pròpia organització, RUXAILAB, una iniciativa innovadora que utilitza la IA per democratitzar l’avaluació de la usabilitat i l’accessibilitat digital.

El Google Summer of Code és un programa global que connecta nous desenvolupadors amb projectes de programari lliure, fomentant la innovació oberta i la col·laboració tecnològica. En aquesta edició hi participen 185 organitzacions de prop de 70 països, amb més de 1.200 beques concedides i 23.000 propostes rebudes. La Cimera de Mentors del GSoC 2025, que s'ha realitzat a Munic del 23 al 25 d’octubre, tindrà com a eix temàtic la intel·ligència artificial i reunirà experts internacionals del sector.

RUXAILAB, fundada per González després de més de sis anys treballant en projectes tecnològics internacionals, participa per segon any consecutiu en el programa i destaca per la seva aposta pel programari obert i la inclusió tecnològica. “Volem que qualsevol persona, en qualsevol lloc, pugui crear el seu propi laboratori d’usabilitat a cost zero. El nostre objectiu és trencar les barreres econòmiques i tecnològiques que limiten la recerca i la innovació”, afirma el seu fundador.

Una plataforma oberta per a la recerca i la inclusió digital

RUXAILAB és un laboratori de usabilitat i accessibilitat al núvol, nascut de la col·laboració entre la recerca universitària i el sector empresarial. La seva plataforma, completament de codi obert, permet dur a terme proves remotes basades en IA, com el seguiment ocular, l’anàlisi de sentiments, la transcripció automàtica i l’avaluació heurística.

A diferència d’altres eines existents, RUXAILAB integra totes aquestes tècniques en una plataforma col·laborativa, escalable i adaptable a diferents perfils d’usuari, afavorint la transferència de coneixement entre la recerca i la indústria. Actualment, col·labora amb institucions com la Universitat de Lleida, la Universitat de São Paulo i São Carlos (Brasil) i la Universitat del Cauca (Colòmbia), així com amb empreses del sector com Arceus Tech.

Projectes destacats del GSoC 2025 amb RUXAILAB

Desenvolupament d’una eina de transcripció automàtica per a proves d’usabilitat

Millora del seguiment ocular i l’anàlisi de sentiments en proves d’usuari

Optimització de la interfície d’usuari i migració a Vue 3

Integració de GitHub Actions amb gestió de rols a Discord

Avaluació d’accessibilitat digital amb IA

Un compromís amb el programari obert

El Google Summer of Code és un programa en línia que, durant dotze setmanes, connecta estudiants i nous desenvolupadors amb mentors experimentats per impulsar projectes de programari lliure. L’objectiu és construir una tecnologia més oberta, transparent i accessible per a tothom.

Per la seva banda, RUXAILAB es consolida com una organització capdavantera en accessibilitat digital i intel·ligència artificial aplicada a la usabilitat, amb una clara vocació de servei social i científic. Des de Balaguer cap al món, Marc González i el seu equip representen l’aposta catalana per una tecnologia oberta, inclusiva i al servei de les persones.

Et pot interessar