Un enginyer balaguerí representa Catalunya al Google Summer of Code 2025 amb una plataforma d’intel·ligència artificial

El doctor en enginyeria informàtica Marc González Capdevila, natural de Balaguer i expert en intel·ligència artificial i usabilitat, ha estat escollit per representar Catalunya al Google Summer of Code (GSoC) 2025, el programa internacional de Google que promou el desenvolupament de programari de codi obert. González hi participarà a través de la seva pròpia organització, RUXAILAB, una iniciativa innovadora que utilitza la IA per democratitzar l’avaluació de la usabilitat i l’accessibilitat digital.
El Google Summer of Code és un programa global que connecta nous desenvolupadors amb projectes de programari lliure, fomentant la innovació oberta i la col·laboració tecnològica. En aquesta edició hi participen 185 organitzacions de prop de 70 països, amb més de 1.200 beques concedides i 23.000 propostes rebudes. La Cimera de Mentors del GSoC 2025, que s'ha realitzat a Munic del 23 al 25 d’octubre, tindrà com a eix temàtic la intel·ligència artificial i reunirà experts internacionals del sector.
RUXAILAB, fundada per González després de més de sis anys treballant en projectes tecnològics internacionals, participa per segon any consecutiu en el programa i destaca per la seva aposta pel programari obert i la inclusió tecnològica. “Volem que qualsevol persona, en qualsevol lloc, pugui crear el seu propi laboratori d’usabilitat a cost zero. El nostre objectiu és trencar les barreres econòmiques i tecnològiques que limiten la recerca i la innovació”, afirma el seu fundador.
Una plataforma oberta per a la recerca i la inclusió digital
RUXAILAB és un laboratori de usabilitat i accessibilitat al núvol, nascut de la col·laboració entre la recerca universitària i el sector empresarial. La seva plataforma, completament de codi obert, permet dur a terme proves remotes basades en IA, com el seguiment ocular, l’anàlisi de sentiments, la transcripció automàtica i l’avaluació heurística.
A diferència d’altres eines existents, RUXAILAB integra totes aquestes tècniques en una plataforma col·laborativa, escalable i adaptable a diferents perfils d’usuari, afavorint la transferència de coneixement entre la recerca i la indústria. Actualment, col·labora amb institucions com la Universitat de Lleida, la Universitat de São Paulo i São Carlos (Brasil) i la Universitat del Cauca (Colòmbia), així com amb empreses del sector com Arceus Tech.
Projectes destacats del GSoC 2025 amb RUXAILAB
Desenvolupament d’una eina de transcripció automàtica per a proves d’usabilitat
Millora del seguiment ocular i l’anàlisi de sentiments en proves d’usuari
Optimització de la interfície d’usuari i migració a Vue 3
Integració de GitHub Actions amb gestió de rols a Discord
Avaluació d’accessibilitat digital amb IA
Un compromís amb el programari obert
El Google Summer of Code és un programa en línia que, durant dotze setmanes, connecta estudiants i nous desenvolupadors amb mentors experimentats per impulsar projectes de programari lliure. L’objectiu és construir una tecnologia més oberta, transparent i accessible per a tothom.
Per la seva banda, RUXAILAB es consolida com una organització capdavantera en accessibilitat digital i intel·ligència artificial aplicada a la usabilitat, amb una clara vocació de servei social i científic. Des de Balaguer cap al món, Marc González i el seu equip representen l’aposta catalana per una tecnologia oberta, inclusiva i al servei de les persones.