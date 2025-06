Un estudi de l’Arnau trenca el tabú dels assaigs en pacients vulnerables

Investigadors de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova i del grup NUTRIMMIC de l’IRBLleida han impulsat un assaig clínic pioner centrat en pacients amb insuficiència cardíaca amb fracció d’ejecció preservada (ICFEp), una de les formes més freqüents però menys estudiades d’aquesta malaltia. L’estudi ha provat nous compostos de ferro per via oral en persones grans amb patologia avançada, un perfil habitualment exclòs dels grans estudis clínics.

La recerca ha estat reconeguda per la seva innovació durant la cloenda del Congrés Europeu d’Insuficiència Cardíaca, organitzat per la Societat Europea de Cardiologia. L’equip, encapçalat per José Luis Morales-Rull i Cristina Solé, ha comptat amb el suport d’una beca de La Marató de TV3 i el reconeixement de la Societat Espanyola de Medicina Interna.

No és la primera vegada que aquest grup rep el suport internacional: ja el 2022, l’estudi CLOROTIC va rebre l’atenció de la comunitat científica i va influir en les guies clíniques europees.

Els investigadors defensen que la recerca biomèdica d’alt nivell també és possible fora dels grans centres, i reivindiquen el paper de l’IRBLleida a l’hora de potenciar la feina de grups emergents i projectes amb mirada pròpia.