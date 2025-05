Un veí d'Agramunt guanya 331.000 euros amb 14 encerts a la quiniela

La sessantena jornada de la quiniela va deixar una important pluja de diners a Agramunt, on es va validar una de les dues úniques butlletes amb 14 encerts entre més de 5,5 milions de jugadors. El premi, que ascendeix a 331.664,52 euros, es va registrar a l’administració de loteria número 1 del municipi, ubicada a la plaça del Pou.

L'afortunat és un client habitual, segons explica Segre. Si hagués encertat el darrer resultat, el del Girona contra el Mallorca, s'hauria endut 2,5 milions. Els gironins van guanyar el matx per 1 a 0, un resultat que no va pronosticar l'apostant, que va marcar una x a la casella.

Aquesta administració de loteria mai abans havien repartit un premi tan elevat a través de la quiniela. Per a ell i el seu soci, ha estat un motiu d’orgull, així com una gran notícia per al guanyador, amb qui mantenen una relació propera.