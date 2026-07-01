Una bomba de fa gairebé quatre segles emergeix en unes excavacions a la Seu d’Urgell

Les excavacions arqueològiques al jaciment del Pati de les Monges de la Seu d’Urgell han deixat enguany una descoberta excepcional: un projectil explosiu datat del segle XVII que podria estar relacionat amb algun dels conflictes bèl·lics que van afectar la ciutat durant aquella època, entre ells la guerra dels Segadors.
La peça, una esfera de ferro de grans dimensions preparada originàriament per contenir pólvora, va obligar a activar un dispositiu especial de seguretat. Agents especialitzats dels Mossos d’Esquadra van retirar l’artefacte per analitzar-lo i intentar-ne la desactivació sense malmetre’l, amb l’objectiu de preservar-ne el valor històric.
Segons els responsables del projecte, la troballa reforça la hipòtesi que aquest sector de la ciutat va viure episodis traumàtics durant el segle XVII. De fet, en campanyes anteriors ja s’hi havien localitzat monedes i objectes abandonats de manera sobtada, indicis que apuntaven a una interrupció brusca de l’activitat quotidiana.
Més enllà de l’aparició del projectil, els arqueòlegs han continuat investigant la zona vinculada als antics tallers de terrissa. Els treballs han permès obtenir nova informació sobre el funcionament dels forns i les activitats artesanals que es desenvolupaven en aquest indret fa segles.
L’interès pel jaciment també ha crescut entre la ciutadania. Durant les darreres setmanes desenes de persones han visitat l’espai per conèixer de prop els treballs arqueològics. Paral·lelament, l’Ajuntament estudia una actuació per millorar-ne la visibilitat i facilitar que els veïns puguin observar les restes des de l’exterior.