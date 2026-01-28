Unió de Pagesos denuncia inacció del Govern davant la sobrepoblació de conills a Lleida

Unió de Pagesos ha reclamat al Govern més recursos i actuacions efectives per frenar l’excés de conills a la plana de Lleida, una problemàtica que, segons el sindicat, continua sense una resposta suficient per part de l’administració. L’organització alerta que, d’acord amb les dades disponibles dels plans de control poblacional (PCP), no s’ha intervingut en una de les set zones considerades d’actuació urgent, en la meitat de les zones d’alerta i en tres quartes parts de les àrees de vigilància.
El sindicat agrari subratlla que el pes principal de les actuacions ha recaigut sobre la pagesia, que ha assumit el 63,5% de les intervencions i el 40% de les captures. En canvi, l’administració només ha dut a terme el 8,5% de les actuacions, tot i concentrar el 26,9% de les captures, mentre que els titulars cinegètics han executat el 27,5% de les actuacions i el 32,2% de les captures.
Pel que fa a les dades de densitat, Unió de Pagesos assenyala que la mitjana del cens de tardor se situa en 130,43 conills per cada 100 hectàrees, segons el Departament d’Agricultura. A les zones d’actuació urgent, les xifres continuen sent molt elevades, malgrat una certa reducció. En dos itineraris concrets, el nombre de conills ha passat, d’un any per l’altre, de 342,5 a 165 per 100 hectàrees, i de 553,7 a 390,2.
El sindicat explica que pròximament es disposarà dels censos d’hivern i de les dades de captures de la temporada hàbil, fet que permetrà avaluar millor la pressió cinegètica exercida i l’evolució real de les poblacions de conill.
Finalment, Unió de Pagesos insisteix en la importància que els agricultors comuniquin els danys als cultius per identificar les zones més afectades, especialment ara que s’inicia el període amb més incidències. En aquest sentit, demana simplificar els tràmits de comunicació, garantir que la informació arribi als titulars cinegètics i integrar aquestes dades dins l’anàlisi global dels plans de control poblacional.