Veu a la televisió unes cerveses abandonades a l’AP-2 i descobreix que són seves

El propietari de les 370 caixes de cervesa —unes 8.800 ampolles— trobades pels Mossos d’Esquadra en un camió avariat i sense conductor a l’autopista AP-2, a l’altura de Vinaixa (les Garrigues), ha aparegut. Es tracta d’una empresa de transports d’Altea (Marina Baixa), que havia denunciat el robatori del carregament el 2 de juliol a la caserna de la Guàrdia Civil del municipi alacantí. El camió es va localitzar un dia abans que els Mossos fessin pública la troballa, quan encara no constava cap avís de sostracció.

Segons fonts policials citades per TV3, el camioner es va aturar a descansar prop de Montblanc i no es va adonar que li havien robat part de la càrrega fins hores després, un cop va arribar a la destinació, més enllà de la frontera francesa. La notícia sobre el camió abandonat i carregat de cervesa a l’AP-2 va tenir prou ressò mediàtic perquè l’empresa reconegués la mercaderia i es posés en contacte amb els Mossos, que fins llavors mantenien oberta una investigació per esbrinar l’origen del carregament.

La policia sospita que darrere el cas hi ha un robatori per part de teloners, delinqüents especialitzats a sostreure mercaderies en àrees de servei. Prop del lloc on es va localitzar el camió, agents dels Mossos van trobar un turisme i una furgoneta aturats. Dins del segon vehicle hi havia tres homes, dos dels quals amb antecedents per robatoris de mercaderies. També s’hi van trobar cúters i altres eines habituals en aquest tipus de delictes. Tot i que van negar qualsevol implicació, els indicis apunten que estarien relacionats amb la sostracció.

El carregament continua custodiat a la comissaria de les Borges Blanques. Inicialment, si no apareixia el propietari, es preveia que la mercaderia fos destruïda o cedida a l’Ajuntament de Vinaixa, però finalment la denúncia prèvia i la identificació han evitat aquest desenllaç. Els Mossos treballen ara per tancar la investigació i atribuir responsabilitats als presumptes autors del robatori.